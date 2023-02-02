В Сигулде пара пенсионеров получила счет за воду в размере 689 евро. Как такое могло произойти?

Обычно пара потребляет в месяц от 5 до 10 кубометров воды, однако в последнем счете было указано, что они потратили 167 кубометров. За это был выставлен счет в размере 689 евро.

Предприятие водоснабжения Saltavots рассказало, что в трубе на подходе к собственности пенсионеров возникло повреждение, в результате чего утекло большое количество воды.

Поврежденная труба находится в люке за пределами собственности.

"Оказалось, они нашли утечку и написали акт о повреждении. Они пояснили, что это труба находится за счетчиком на родительскую собственность. Все, что за счетчиком - наша ответственность. Нам это нужно обслуживать", - рассказал сын пенсионеров.

Это означает, что родителям Яниса, за которыми из-за проблем со здоровьем нужно ухаживать, собственными силами нужно было поднимать тяжелую крышку люка и проверять, нет ли повреждения.