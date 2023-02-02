Проживающая в Сигулде пара пенсионеров получила шокирующе большой счет за воду. Оказалось, что в колодце за пределами их собственности произошла утечка, которую записали как потребленную пенсионерами воду, сообщает передача Bez tabu.
В Сигулде пара пенсионеров получила счет за воду в размере 689 евро. Как такое могло произойти?
Обычно пара потребляет в месяц от 5 до 10 кубометров воды, однако в последнем счете было указано, что они потратили 167 кубометров. За это был выставлен счет в размере 689 евро.
Предприятие водоснабжения Saltavots рассказало, что в трубе на подходе к собственности пенсионеров возникло повреждение, в результате чего утекло большое количество воды.
Поврежденная труба находится в люке за пределами собственности.
"Оказалось, они нашли утечку и написали акт о повреждении. Они пояснили, что это труба находится за счетчиком на родительскую собственность. Все, что за счетчиком - наша ответственность. Нам это нужно обслуживать", - рассказал сын пенсионеров.
Это означает, что родителям Яниса, за которыми из-за проблем со здоровьем нужно ухаживать, собственными силами нужно было поднимать тяжелую крышку люка и проверять, нет ли повреждения.
"Получается, что периодическим им нужно лезть в колодец и смотреть, все ли в порядке, несмотря на то, что это их [Saltavots] собственность, и, по-моему, туда лезть нельзя, - говорит мужчина. - Отец - в кровати, инвалид, мама за ним ухаживала, но перед Рождеством сламала ногу, в декабре была в больнице. Теперь получается, что ухаживать надо за обоими".
Как указал директор предприятия Saltavots Ивар Киксис, жители сами не должны поднимать крышки люков и проверять техническое состояние объектов водоснабжения.
На вопрос, как пенсионеры сами могли узнать о повреждении, так как вне колодца об этом ничего не свидетельствовало, директор Saltavots Киксис лишь пожал плечами.
Позднее Saltavots отремонтировал повреждение и не потребовал за это у пенсионеров денег, а потом сделал и перерасчет, применив скидку в разделе канализации. Счет был снижен до 284 евро.
Несмотря на то, что контроль над техническим состоянием водопровода для жителей сильно осложнен, труба за счетчиком находится в ведении этих жителей, поэтому счет все-таки придется оплатить, указали на предприятии.
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