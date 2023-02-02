Инфографика ⟩ Европейский центробанк поднял базовую процентную ставку до 3%

На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте также было принято решение повысить ставку по депозитам овернайт до 2,5% и ставку по кредитам овернайт до 3,25%. Обе эти ставки также были увеличены на 0,5 процентных пункта.

Новые ставки вступят в силу с 8 февраля.

Совет ЕЦБ повышает процентные ставки уже пятый раз.

В заявлении Совета ЕЦБ отмечается, что "Совет будет придерживаться начатого курса, который включает существенное повышение процентных ставок устойчивыми темпами, сохраняя их на уровне, который позволяет в достаточной мере ограничивать инфляцию, чтобы своевременно привести ее в соответствие с целевым показателем 2%".

Учитывая инфляционное давление, ЕЦБ планирует повысить процентные ставки еще на 50 базисных пунктов на следующем заседании в марте, а затем рассмотреть дальнейший курс монетарной политики, говорится в заявлении.