Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг принял решение повысить главную базовую процентную ставку на 0,5 процентных пункта до 3%.
Инфографика ⟩ Европейский центробанк поднял базовую процентную ставку до 3%
На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте также было принято решение повысить ставку по депозитам овернайт до 2,5% и ставку по кредитам овернайт до 3,25%. Обе эти ставки также были увеличены на 0,5 процентных пункта.
Новые ставки вступят в силу с 8 февраля.
Совет ЕЦБ повышает процентные ставки уже пятый раз.
В заявлении Совета ЕЦБ отмечается, что "Совет будет придерживаться начатого курса, который включает существенное повышение процентных ставок устойчивыми темпами, сохраняя их на уровне, который позволяет в достаточной мере ограничивать инфляцию, чтобы своевременно привести ее в соответствие с целевым показателем 2%".
Учитывая инфляционное давление, ЕЦБ планирует повысить процентные ставки еще на 50 базисных пунктов на следующем заседании в марте, а затем рассмотреть дальнейший курс монетарной политики, говорится в заявлении.
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