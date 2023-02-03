Рабочая неделя подошла к концу, но новости и не думают отдыхать! Собрали для вас главное за уходящую пятницу.
Главное за 3 февраля ⟩ Опасный перекресток в Пурвциемсе, Гревцова передумала насчет Украины и новый Lidl в Пардаугаве
Новости Латвии:
RUS TVNET отправился на печально известный перекресток улиц Илукстес и Дзелзавас, где, по словам жителей Пурвциемса, аварии происходят как минимум дважды в месяц. Разбирались, что там не так!
Широко известный в обществе Валентин Еремеев опубликовал в своем Facebook фотографию с серией высказываний о Латвии. Среди них: "В Латвии вторая по величине ставка НДС на продукты питания в мире", "В Латвии самая дорогая цена на электроэнергию в Европе" и многие другие, в том числе и "В Латвии самые высокие налоги на рабочую силу в Европе" - заявление, которое ранее опровергал проект фактчекинга TVNET "Фактомат". Этот пост также содержит вводящие в заблуждение заявления о ситуации в стране.
В ночь на 1 января в Кенгарагсе пропал Хельвис Курситис. Как продвигаются поиски молодого человека и что уже удалось узнать? На вопросы портала Apollo.lv ответил представитель Управления криминальной полиции Денис Юдаев.
Депутат Сейма Глория Гревцова прокомментировала ранее сделанное заявление о том, что в Украине идет гражданская война. Депутат признала страдания украинского народа.
Государственная полиция призывает привлечь к уголовной ответственности человека, который в 2018 году убил оператора автозаправочной станции в Гаркалнском крае.
К трем магазинам Lidl в Пардаугаве скоро присоединится четвертый. 16 февраля в 7:30 откроется Lidl в Биерини, расположенный на оживленном перекрестке улиц Церес и Териню, сообщили RUS TVNET в компании.
За рубежом:
Врачи приняли решение ампутировать пальцы ног олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Властям Швейцарии предлагают разрешить третьим странам направить в Украину боеприпасы швейцарского производства, а также продать Польше и Чехии танки Leopard швейцарской армии, сообщил Bloomberg.
Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс в январе посетил Киев и Москву, пытаясь выяснить готовность обеих сторон к переговорам. По утверждению швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, он якобы предложил России 20% территории Украины в обмен на прекращение войны.
За год после начала полномасштабного вторжения России Украина сумела заручиться поддержкой стран Запада, предоставивших ей большие объемы военной и финансовой помощи. Однако некоторые другие страны пока не спешат поддерживать Киев - как на политическом уровне, так и вооружениями. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал Би-би-си о том, как украинская дипломатия пытается противостоять растущему влиянию России и привлечь на свою сторону страны в различных регионах мира - от Восточной Европы до Африки, Ближнего Востока и Китая.
Интересное чтиво:
Многие боятся идти в IT-сферу, так как убеждены, что для этого нужны технические навыки, хорошее знание математики и высокий уровень английского языка. Но это не совсем так. QA-инженер Юлиана из Латвии уверяет, что главное в этой сфере - желание учиться и развиваться. Более того, чтобы освоить базовую IT-профессию, вовсе необязательно высшее образование. "Можно начать работать, не имея углубленных технических знаний, а потом получить более высокую квалификацию", - говорит она.
Ностальгический тест на проверку как памяти, так и внимания. Вперед!
Пользователи соцсетей снова пытаются решить математический пример из школьной программы. Публикация с фотографией примера 6:2(6-2) от пользователя Reddit с ником @hertwij за два дня набрала более 5,2 тысячи комментариев, пишут "Правила жизни".
В минувшие выходные Анастасия Губанова впервые в карьере стала чемпионкой Европы по фигурному катанию и принесла первое европейское золото Грузии, за которую она выступает с 2021 года.
Украинский музыкант Андрей Данилко (сцен. псевд. - Верка Сердючка) посмеялся над "санкциями", которые ввели против него в РФ, пишет УНИАН.
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