Главное за 3 февраля ⟩ Опасный перекресток в Пурвциемсе, Гревцова передумала насчет Украины и новый Lidl в Пардаугаве

Интересное чтиво:

Многие боятся идти в IT-сферу, так как убеждены, что для этого нужны технические навыки, хорошее знание математики и высокий уровень английского языка. Но это не совсем так. QA-инженер Юлиана из Латвии уверяет, что главное в этой сфере - желание учиться и развиваться. Более того, чтобы освоить базовую IT-профессию, вовсе необязательно высшее образование. "Можно начать работать, не имея углубленных технических знаний, а потом получить более высокую квалификацию", - говорит она.

Ностальгический тест на проверку как памяти, так и внимания. Вперед!

Пользователи соцсетей снова пытаются решить математический пример из школьной программы. Публикация с фотографией примера 6:2(6-2) от пользователя Reddit с ником @hertwij за два дня набрала более 5,2 тысячи комментариев, пишут "Правила жизни".

В минувшие выходные Анастасия Губанова впервые в карьере стала чемпионкой Европы по фигурному катанию и принесла первое европейское золото Грузии, за которую она выступает с 2021 года.

Украинский музыкант Андрей Данилко (сцен. псевд. - Верка Сердючка) посмеялся над "санкциями", которые ввели против него в РФ, пишет УНИАН.