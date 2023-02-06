Известно, когда завершится строительство офисного комплекса напротив ж/д вокзала в Риге

Руководитель девелоперской компании Novira Capital в Латвии Мертс Мосарс сообщил, что изначально бизнес-центр планировалось открыть в начале лета, но из-за роста затрат на строительные материалы и сбоев в поставках пришлось договориться со строителями о том, что для завершения строительства потребуется еще пара месяцев.

Инвестиции в проект составят 55 млн евро. Novira Plaza - это семиэтажный бизнес-центр класса А, который будет расположен между улицами Сатеклес, Марияс и Элизабетес. На первом этаже разместятся коммерческие помещения, а на двух подземных этажах будет парковка.

65% акций нового проекта принадлежат литовскому инвестиционному фонду Evernord Real Estate Fund III, в свою очередь 35% - девелоперу недвижимости Novira Capital.

Строительство Novira Plaza в Риге Фото: Novira Capital

Строительство офисного здания осуществляет строительная компания Velve, договор заключен на 38 млн евро.

Общая площадь здания составит примерно 30 000 квадратных метров, из них для аренды офисов будет предложено примерно 20 000 квадратных метров, а на первом этаже для аренды будет доступно примерно 3500 квадратных метров торговых площадей.

Будущий бизнес-центр Novira Plaza в Риге. Фото: Novira Capital

Архитекторы здания - Даце Путниня и Андрис Калинка из архитектурного бюро BB studija.

В Латвии Novira Capital была зарегистрирована в 2019 году, основной капитал компании составил 2800 евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Единственным владельцем компании является эстонская Novira Capital. За последние годы эстонская Novira Capital разработала несколько новых проектов, в том числе четыре больших офисных здания в центре Таллинна и более 300 квартир.