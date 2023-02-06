Генсек ООН: "Мир скатывается в более масштабную войну"

Представляя свои приоритеты на 2023 год, в своем мрачном обращении к Генеральной Ассамблее Гутерриш сосредоточился на войне, начатой ​​Россией против Украины, изменении климата и крайней бедности.

"Перспективы мира постоянно уменьшаются. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти. Я боюсь, что мир не просто скатывается в более масштабную войну. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", - отметил генсек ООН.

Он указал, что в прошлом месяце ведущие мировые ученые и эксперты уже перевели стрелки так называемых Часов Судного дня на 90 секунд до полуночи, что символизирует уничтожение человечества. Стрелки часов еще никогда не были так близки к этой отметке.

Гутерриш признал, что воспринял это как предупреждение.

Он также упомянул об угрозах миру, создаваемых израильско-палестинским конфликтом, а также ситуацией в Афганистане, Мьянме и Гаити.