Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 6 февраля, выразил обеспокоенность тем, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к "более широкой войне".
Генсек ООН: "Мир скатывается в более масштабную войну"
Представляя свои приоритеты на 2023 год, в своем мрачном обращении к Генеральной Ассамблее Гутерриш сосредоточился на войне, начатой Россией против Украины, изменении климата и крайней бедности.
"Перспективы мира постоянно уменьшаются. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти. Я боюсь, что мир не просто скатывается в более масштабную войну. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", - отметил генсек ООН.
Он указал, что в прошлом месяце ведущие мировые ученые и эксперты уже перевели стрелки так называемых Часов Судного дня на 90 секунд до полуночи, что символизирует уничтожение человечества. Стрелки часов еще никогда не были так близки к этой отметке.
Гутерриш признал, что воспринял это как предупреждение.
Он также упомянул об угрозах миру, создаваемых израильско-палестинским конфликтом, а также ситуацией в Афганистане, Мьянме и Гаити.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!