Видео ⟩ "Кормил обещаниями": мастер взял у жительницы Марупе 6000 евро, но не выполнил работу

Прошлой весной сильный ураган сорвал крышу частного дома Лидии в Марупе. Лидия решила обратиться к мастеру Андрею, которого порекомендовал дальний родственник.

Изначально женщина договаривалась с мастером о закупке материалов. Мастер Андрей собственноручно написал и подписал расписку о том, что получил от Лидии 6000 евро на строительные материалы, которые письменно пообещал доставить к июню 2022 года.

Время шло, Андрей продолжал кормить обещаниями, что Лидия подтвердила программе, представив переписку.

Чтобы спасти поврежденный дом, женщина наняла других мастеров. Они оперативно закупили стройматериалы за меньшую сумму, чем взял Андрей, и благополучно завершили работу, выложив новую крышу.

Андрей сказал программе, что не доставил материалы к обещанному сроку, потому что продавец не смог получить их так быстро.

Он рассказал, что незадолго до того, как Лидия объявила, что больше не будет с ним работать, он сообщил ей, что материалы закуплены, но она от них отказалась. Женщине предлагали заключить договор на передачу/прием материалов, но она тоже отказалась.

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