Ашераденс: госдолг в 2025 году стабилизируется на уровне 40% от ВВП

Уровень государственного долга в настоящее время составляет 43% по национальной методологии, 41% ВВП по европейской методологии, сообщил министр.

По словам министра, рефинансирование долга - это динамичный процесс, на который влияет сумма погашения долга в данном году. Сумма долговых обязательств, подлежащих рефинансированию в 2023 году, составляет около 1,6 млрд евро. В этом году 10 января была проведена первая сделка по заимствованию на международных финансовых рынках в размере 750 миллионов евро.

"Эта сделка была очень выгодной для нас по сравнению с остальными государствами-членами еврозоны. Наш долг стабилен, у нас хорошая репутация на международных рынках, и мы можем успешно брать кредиты, но мы должны учитывать, что процентные ставки растут, а кредиты становятся дороже", - сказал Ашераденс.

Министр финансов добавил, что затраты на обслуживание долга растут, то есть если в прошлом году обслуживание долга стоило 164 млн евро, то в этом году оно будет стоить почти 200 млн евро, а в 2024 году - 334 млн евро. По словам Ашераденса, это оказывает давление на фискальное пространство.