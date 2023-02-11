В Риге заметно подешевел бензин

На прошлых выходных самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следует Рига, а самый дешевый оказался в Вильнюсе. В свою очередь, самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая - в Таллинне.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки снизилась на 7,1% - до 1,574 евро. Собранные данные показывают, что в последний раз цена была ниже на предыдущей неделе, закончившейся 4 февраля, когда литр бензина стоил 1,557 евро. Цена дизельного топлива снизилась на 2,3% - до 1,714 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю бензин 95-й марки в пятницу стоил 1,499 евро за литр, что на 3,2% меньше, чем неделю назад. В Вильнюсе более низкая цена в последний раз также фиксировалась на прошлой неделе, закончившейся 4 февраля, свидетельствуют данные агентства LETA. При этом цена дизельного топлива в Вильнюсе оставалась стабильной и составила 1,709 евро за литр.

В Таллинне на Circle K цена бензина 95-й марки снизилась на 1,7% - до 1,729 евро за литр, а цена дизтоплива снизилась на 3,4% - до 1,699 евро за литр.

Цена автогаза в Риге и Вильнюсе не изменилась и, как и неделей ранее, составила 0,835 евро и 0,672 евро за литр соответственно. В Таллинне цена на автогаз снизилась на 2,7% - до 0,73 евро за литр.