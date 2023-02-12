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Из-за войны в Украине Службе госбезопасности Латвии нужны дополнительно 432 тыс. евро

rus.tvnet.lv/LETA
Из-за войны в Украине Службе госбезопасности Латвии нужны дополнительно 432 тыс. евро
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VDD. Иллюстративное фото
VDD. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

Министерство внутренних дел подаст правительству просьбу выделить Службе государственной безопасности (VDD) дополнительно 432 678 евро для покрытия расходов, связанных с возросшей интенсивностью работы и нагрузкой на сотрудников в связи с войной России против Украины.

Средства планируется выделить из программы средств на непредвиденные случаи.

В июле прошлого года правительство уже выделило VDD 432 678 евро для покрытия дополнительных расходов.

В сентябре прошлого года правительство выделило дополнительно 460 281 евро другому учреждению безопасности - Бюро по защите Сатверсме, чтобы покрыть расходы в связи с войной.

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