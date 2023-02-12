Терминал в Скулте требует гарантий для покрытия убытков первых лет

Министр климата и энергетики Раймонд Чударс пока не раскрыл, как министерство будет рекомендовать действовать правительству. Однако он признает, что, когда правительство приняло решение о необходимости собственного терминала, беспокойство по поводу наличия газа было гораздо больше:

"Если раньше у нас была ограниченная доступность со стороны Клайпеды, то теперь ситуация существенно отличается от того, что было год назад. Эти факторы следует учитывать при рассмотрении дальнейшего развития проекта", - сказал министр. При этом Чударс указал, что не может утверждать, что терминал больше не нужен.

Опасения по поводу соблюдения сроков

Если правительство решит пойти навстречу инвестору и дать гарантии, терминал, скорее всего, не будет сдан в срок, к 15 сентября следующего года, что установлено законом. Ренар Микельсонс говорит, что мировой спрос на терминалы высок, поэтому производитель оборудования может поставить платформу всего за два года.

Теперь, когда ищутся альтернативы, чтобы уложиться в срок, Ренар Микельсонс сказал:

"Сейчас мы также рассматриваем возможность того, что на рынке есть два типа регазификационных барж, которые представляют собой судно с регазификационным оборудованием, которое можно было бы временно использовать. До тех пор, пока платформа не будет готова. Тогда можно было бы уложиться в срок".