Состояние асфальтированных дорог в Латвии - лучшее за последние 30 лет

С 2005 года доля дорог в хорошем и очень хорошем состоянии увеличилась более чем в два раза - с 32% до 78,3% в сегменте главных дорог и с 22% до 57,5% в сегменте дорог регионального значения.

Председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис напоминает, что поддержание дорожной сети в хорошем техническом состоянии – это очень финансово емкий процесс.

Государственные дороги недофинансировались в течение 30 лет, а это означает, что из-за отсутствия финансирования никогда не было возможности провести все ремонтно-эксплуатационные работы, которые были бы необходимы.

Общая протяженность государственной дорожной сети составляет 20 034 км, из которых 9 536 км с асфальтобетонным покрытием и 10 498 км с гравийным покрытием. Все основные автомагистрали страны с асфальтобетонным покрытием являются и самыми загруженными – по ним перемещаются более 70% всех участников дорожного движения.

Местные дороги, в основном гравийные, наименее загружены. Эти дороги получили наименьшие инвестиции в последние десятилетия, поэтому доля гравийных дорог в хорошем состоянии растет гораздо медленнее. В прошлом году в хорошем и очень хорошем техническом состоянии находились только 18,5% дорог регионального значения и 8,9% дорог местного значения с гравийным покрытием.

По мнению LVC, не менее 4000 километров дорог должны быть переданы в ведение самоуправлений.