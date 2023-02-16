Видео ⟩ В тени молочного кризиса: при ликвидации ферм часть коров попадает на бойню, часть - в Польшу

Выбор в пользу Польши заключается в том, что это государство является самым активным покупателем молочных коров у Латвии.

"Это время - время бессонных ночей в принципе, и это ощущение, что на твоем жизненном вкладе в эту отрасль, в эти фермы просто поставлен крест", - сказал руководитель крестьянского хозяйства J. Gierkena Мартиньш Гиеркенс.

В хозяйстве еще некоторое время назад было 850 коров, а теперь принято болезненное решение.

На бойню и на продажу за пределы Латвии будут отправлены 350 молочных коров, с которыми хозяин прощается каждый день. Слишком больно.

"На этой неделе я уже увез 60 коров на бойню, а завтра уедут и первые проданные коровы".

Это хозяйство было одним из самых быстрорастущих, которое занималось производством зерна и животноводством, инвестируя несколько миллионов евро. Из-за падения цены на молоко принято решение - чтобы выжить и оплатить кредиты, коров отправляют на бойню или же продают.

Убытки - почти 90 тысяч евро в месяц - хозяйство переживает из-за падения цен. Хозяин признает, что ситуацию в молочной отрасли нельзя назвать нормальной.

"Несмотря на очень большие вложения в молочную отрасль, очень странная ситуация, когда зерно зарабатывает больше и легче оплачивать кредиты, выращивая зерно, нежели производя молоко", - признал LTV фермер.

В то же время Министерство земледелия спад цен на закупку молока еще отказывается называть кризисом.

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