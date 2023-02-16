В прошлом году свою деятельность прекратили 400 молочных животноводческих хозяйств. Спад цен на свежее молоко был пережит в январе, но продолжается и в феврале, поэтому все больше скотоводов должны принять это тяжелое решение о прекращении деятельности. В настоящее время сотни коров покидают фермы - часть попадает на бойню, часть продается в Польшу, передает программа LTV Dienas ziņas.
Видео ⟩ В тени молочного кризиса: при ликвидации ферм часть коров попадает на бойню, часть - в Польшу
Выбор в пользу Польши заключается в том, что это государство является самым активным покупателем молочных коров у Латвии.
"Это время - время бессонных ночей в принципе, и это ощущение, что на твоем жизненном вкладе в эту отрасль, в эти фермы просто поставлен крест", - сказал руководитель крестьянского хозяйства J. Gierkena Мартиньш Гиеркенс.
В хозяйстве еще некоторое время назад было 850 коров, а теперь принято болезненное решение.
На бойню и на продажу за пределы Латвии будут отправлены 350 молочных коров, с которыми хозяин прощается каждый день. Слишком больно.
"На этой неделе я уже увез 60 коров на бойню, а завтра уедут и первые проданные коровы".
Это хозяйство было одним из самых быстрорастущих, которое занималось производством зерна и животноводством, инвестируя несколько миллионов евро. Из-за падения цены на молоко принято решение - чтобы выжить и оплатить кредиты, коров отправляют на бойню или же продают.
Убытки - почти 90 тысяч евро в месяц - хозяйство переживает из-за падения цен. Хозяин признает, что ситуацию в молочной отрасли нельзя назвать нормальной.
"Несмотря на очень большие вложения в молочную отрасль, очень странная ситуация, когда зерно зарабатывает больше и легче оплачивать кредиты, выращивая зерно, нежели производя молоко", - признал LTV фермер.
В то же время Министерство земледелия спад цен на закупку молока еще отказывается называть кризисом.
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