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Еще одна страна в Азии ввела санкции против РФ; крупный проект находится под угрозой

rus.tvnet.lv
Еще одна страна в Азии ввела санкции против РФ; крупный проект находится под угрозой
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Корабль. Иллюстративное фото
Корабль. Иллюстративное фото Фото: dpa/scanpix

Азиатская страна Бангладеш присоединилась к коалиции западных санкций против российских кораблей, что создало значительные проблемы для России. Уточняется, что правительство Бангладеш внесло в черный список 69 российских судов, сообщает The Financial Express.

Из-за введенных санкций российские суда больше не могут использовать порты Бангладеш для перевалки грузов, дозаправки топливом при стоянке на якоре в территориальных водах этой страны, а также использовать морские пути в регионе.

Правительство Бангладеш также проинформировало все соответствующие службы и международные организации о своем решении ввести санкции против России.

Новые запреты в основном касаются нефтяных танкеров и грузовых судов, эксплуатируемых семью российскими компаниями.

Теперь ни одной из этих семи компаний не разрешено перевозить товары на судах, зарегистрированных в Бангладеш. Из-за введенных санкций несколько крупных проектов оказались под угрозой для России.

Например, появились сомнения, будет ли построен крупнейший энергетический объект Бангладеш - атомная электростанция Ruppur, созданная при финансовой поддержке Москвы и фактически спроектированная "Росатомом". Большинство материалов и оборудования Москва перевозит с помощью судов.

Ранее был зафиксирован первый случай, когда власти Бангладеш не пустили в свои территориальные воды российские суда с нужным для строительства Ruppur грузом.

Индийский порт также отказался принять российский корабль, поэтому он вернулся в Россию.

Ранее Бангладеш считалась полудружественной к России страной. Десять лет назад Бангладеш подписала с Россией два соглашения, которые предусматривали дальнейшее сотрудничество двух стран в развитии атомной энергетики. АЭС Ruppur - один из главных объектов этого большого проекта.

Что касается обороны, Бангладеш в прошлом получал вооружение от России, например, по контракту на 124 миллиона долларов на поставку восьми истребителей МиГ-29.

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