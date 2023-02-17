Сейм в первом чтении поддержал проект бюджета на 2023 год

Согласно соглашению, подписанному правительством с Латвийским союзом самоуправлений (ЛСС), в этом году муниципалитеты могут запланировать налоговые поступления в свои бюджеты на 22,5%, или на 369,9 млн евро, больше, чем было в 2022 году. Правительство обязалось гарантировать 100-процентное выполнение прогноза по налогу на доходы физических лиц, который является крупнейшим источником доходов для органов местного самоуправления. Следовательно, ожидается, что в 2023 году муниципалитеты будут иметь стабильную и предсказуемую базу доходов, которая обеспечит необходимые финансовые ресурсы для выполнения функций и обязательств самоуправлений.

В ежегодном протоколе соглашений и разногласий между Кабинетом министров и ЛСС достигнут ряд важных договоренностей, которые направлены на развитие органов местного самоуправления, в том числе на обеспечение более широких возможностей получения займов. Реализация проектов фондов Европейского союза и Фонда восстановления, а также строительство новых дошкольных учреждений для сокращения очередей детей остаются основными приоритетами по кредитованию в среднесрочной перспективе.

В бюджете этого года предусмотрено, что в 2023 году (за 2022 отчетный год) AS Latvenergo выплатит дивиденды в размере 64% от прибыли отчетного года, но не менее 129 544 780 евро, в 2024 году (за 2023 отчетный год ) в размере 64% от прибыли отчетного года, но не менее 89 502 255 евро и в 2025 году (за отчетный 2024 год) в размере 64% от прибыли отчетного года, но не менее евро 88 293 148.

VAS Latvijas valsts meži перечислит в основной государственный бюджет в 2023 году (за 2022 отчетный год) дивиденды в размере 64% от прибыли отчетного года, но не менее 162 510 081 евро, в 2024 году (за 2023 отчетный год) в размере 64% от прибыли отчетного года, но не менее 55 862 161 евро и в 2025 году (за 2024 отчетный год) в размере 64% от прибыли отчетного года, но не менее 58 574 208 евро.

Кроме того, предусмотрено зачислить в доходы государственного основного бюджета дивиденды AS Augstsprieguma tīkls, VAS Latvijas loto и VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.