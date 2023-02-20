Видео ⟩ Мужчина возмущен, что его сын в седьмой раз не сдал экзамен по вождению в CSDD

"Идет банальное "выкачивание" денег с молодых водителей, пытающихся получить права! Сегодня мой сын в седьмой раз не получил права в Риге, хотя водит хорошо", - с возмущением говорит отец будущего водителя.

"Как будто все было хорошо, но "привязались" к тому, что он слишком долго уступал дорогу", - утверждает мужчина.

CSDD отвергает обвинения заявляя, что есть будущие водители, которые приходят на экзамены неподготовленными.

Около 40 процентов будущих водителей сдают экзамен в CSDD с первого раза. Остальные приходят вновь и продолжают платить.

"Статистика показывает, что есть те, кто проваливает экзамен по 5-10 раз", - говорит Вадим, инструктор по вождению автошколы Kristīne.

"Такие люди обычно обвиняют инструктора в том, что он их якобы не научил, а инспектора в том, что он "привязался". Человек никогда не признает, что он виноват", - говорит инструктор.

Эксперты подчеркивают, что заставить автомобиль двигаться - это не то же самое, что научить его правильно водить. Важно не только выучить правила, но и уметь взаимодействовать с другими участниками дорожного движения, именно поэтому на экзаменах уже давно оцениваются различные компетенции.

При наличии жалоб или вопросов по поводу проведения и оценки экзамена CSDD просит обращаться к ним, ведь каждый экзамен снимается на видео.

CSDD также утверждает, что путь к получению водительских прав в Латвии не самый сложный по сравнению с другими странами Евросоюза.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)