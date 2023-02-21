У трети жителей Латвии снизился объем накоплений

За последние полгода 32% жителей Латвии были вынуждены начать тратить свои сбережения, что почти на 30% больше, чем год назад, и примерно столько же, сколько в сентябре прошлого года.

Чаще всего заглядывать в копилку приходилось жителям в возрасте от 50 до 59 лет (37%) и в возрасте от 60 до 74 лет (35%).

За последние полгода увеличилась доля жителей Латвии, вообще не имеющих сбережений. Если прошлой осенью таких было 24%, то на этот раз в отсутствии накоплений признались 27% респондентов. Это можно объяснить высокими расходами в зимний сезон как на отопление и электроэнергию, так и на различные товары.

С другой стороны, только 12% респондентов смогли увеличить объем накоплений за последние полгода, что на один процентный пункт меньше, чем осенью, и на два процентных пункта меньше, чем год назад. Более успешно копить удавалось молодых людям в возрасте от 18 до 29 лет (22%), а менее успешно - жителям в возрасте от 50 до 59 лет (4%).

По сравнению с остальными странами Балтии больше всего тех, кто был вынужден начать тратить свои сбережения в последние полгода, было в Эстонии - 46%, а меньше всего в Литве - 25%. При этом в Литве меньше тех, кто за последние полгода смог увеличить "подушку безопасности" - всего 9%. В Эстонии увеличить объем накоплений за последние полгода смог каждый шестой житель.

Опрос жителей Латвии в феврале 2023 года провела компания Norstat по заказу банка SEB; в нем приняли участие 1006 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.