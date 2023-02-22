Кариньш: правительство не отказалось от СПГ-терминала

Как сообщалось, условия сотрудничества, поданные Skulte LNG Terminal 13 января, были отклонены после того, как правительство ознакомилось с их углубленной оценкой, проведенной КМЭ.

После получения дополнительной информации об инфраструктуре, мощности и затратах по проекту, КМЭ пришло к выводу, что предложенные условия сотрудничества не могут быть поддержаны, в основном из-за их регуляторных преимуществ и объема гарантий.

Министр климата и энергетики Раймонд Чударс после заседания Кабинета министров заявил журналистам, что поданные Skulte LNG terminal предложения предусматривали создание преимуществ в регуляторной среде, а также ряд обязательств со стороны государства и Latvenergo.

В связи с содержащимся в этих предложениях объемом обязательств правительство решило их не поддерживать.

"MКЭ поручено продолжать работу над созданием терминала, в том числе рассмотреть возможность привлечения к проекту государственных акционерных обществ и предоставления им необходимого финансирования", - сказал Чударс, добавив, что министерство отчитается перед правительством в течение месяца.

Генеральный директор Skulte LNG Terminal Ренар Микелсонс сказал агентству LETA, что компания обсудит сегодняшнее решение со стратегическим инвестором, так как важным условием с его стороны было участие правительства в проекте тем или иным образом.

"Мы постараемся найти возможность встретиться с МКЭ и обсудить мотивы, поскольку считаем, что требования об участии правительства были умеренными. Надеюсь, у правительства есть план", - сказал Микелсонс.