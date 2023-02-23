Инфляция в Латвии выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне

Годовая инфляция в Латвии в январе составила 21,4%. Более высокой она была только в Венгрии (26,2%). Немного ниже, чем в Латвии, инфляция была в Чехии (19,1%), Эстонии (18,6%) и Литве (18,5%).

В январе по сравнению с тем же месяцем 2022 года рост потребительских цен был зарегистрирован во всех странах ЕС.

Среднегодовая инфляция в ЕС составила 10%, в еврозоне - 8,6%.

По сравнению с декабрем потребительские цены в январе выросли в ЕС на 0,2%, а в еврозоне уменьшились на 0,2%.

В Латвии потребительские цены по сравнению с декабрем выросли на 0,5%, в Литве и Эстонии - на 0,6%.

В месячном сопоставлении потребительские цены выросли в 15 странах ЕС. Самая высокая месячная инфляция была зафиксирована в Чехии (+6,6%), самая большая месячная дефляция - в Нидерландах (-1,9%).