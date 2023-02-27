В ближайшие годы подоходный налог с населения (IIN) нужно снизить примерно на 1 процентный пункт, считает председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс.
Снижение ставок возможно: Рейрс заговорил об изменении подоходного налога
Предложение бывшего министра финансов предусматривает снижение двух из трех ставок IIN - ставки 23% до 22%, а ставки 20% - до 19%.
Рейрс планирует подать это предложение в ходе обсуждения налоговых изменений, которое планируется после принятия Сеймом проекта государственного бюджета на 2023 год.
Глава бюджетной комиссии пообещал "агитировать" за снижение налогов на рабочую силу. Будут также дискуссии о том, что снижать - IIN или взносы социального страхования.
По словам Рейрса, снижение ставок налога возможно, если налоговые поступления продолжат увеличиваться даже после такого шага. В качестве примера депутат привел перевыполнение прогноза по IIN в некоторых самоуправлениях.
Рейрс также указал, что необлагаемый минимум уже увеличен до 500 евро, что уже покрывает большую часть минимальной заработной платы, поэтому необлагаемый минимум не надо менять.
Отвечая на вопрос о предложении "Нового Единства" ввести медицинское страхование для увеличения финансирования здравоохранения, Рейрс сказал, что в настоящее время неизвестно, будет ли этот вопрос обсуждаться вместе с налоговыми изменениями.
По его словам, если бы действовала система медицинского страхования, предложенная несколько лет назад тогдашним министром здравоохранения, нынешним министром образования и науки Андой Чакшей, в бюджет здравоохранения ежегодно поступало бы дополнительно 70-80 млн евро.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!