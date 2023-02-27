Инфографика ⟩ В Латвии подорожало строительство

В том числе цены на строительные материалы по сравнению с тем же периодом 2022 года повысились на 21,8%, затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 16,1%, зарплаты рабочих - на 10,5%.

По сравнению с декабрем 2022 года затраты на строительство в январе выросли на 0,8%, в том числе цены на строительные материалы - на 0,3%, затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 0,8%, зарплаты рабочих - на 0,6%.

В 2023 году данные о ценах на строительные ресурсы предоставляют примерно 200 строительных компаний и более 50 торговых предприятий.