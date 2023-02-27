Во сколько обошелся России год войны в Украине?

Всего за 12 месяцев ВСУ уничтожили 3350 танков. Это больше, чем было у Россия в начале войны (к началу войны Россия подготовила 3330 танков, по данным The Military Balance).

Потери настолько велики, что России пришлось открыть свои склады длительного хранения. Там имелось около 2000 боеспособных танков старых моделей. Однако слова о том, что "на российских складах находятся десятки тысяч советских танков", оказались мифом.

Чтобы компенсировать потерю техники, России пришлось восстанавливать старые танки Т-62. По данным Oryx, в Украине было уничтожено более 60 таких танков. Если проанализировать открытые источники, то России удалось восстановить работоспособность до 1800 танков в течение года.

Forbes подсчитал, что стоимость уничтоженной и изъятой российской техники может составлять около 25 миллиардов долларов.

Потери другой техники

Потери бронетехники и артиллерии не столь катастрофичны. В целом Россия потеряла 40-70% боевой техники своих сухопутных войск. Особо ценным трофеем для украинских войск является артиллерийская техника, которая нанесла украинцам наибольшие потери в первой половине войны.

За 12 месяцев Украина смогла уничтожить 470 российских реактивных установок (из 1100 единиц), а также 2350 артиллерийских орудий (из 3080). Россия мобилизовала из резерва несколько сотен артиллерийских систем, но в результате действий украинских сил ситуация на поле боя выравнялась.