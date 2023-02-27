Кремль почти непрерывно пугал мир "непобедимой и могущественной российской армией, которую даже теоретически невозможно победить". Однако война в Украине доказала, что российская армия вовсе не "такая мощная и непобедимая", как может показаться. Forbes подвел итоги потерь российской армии за первый год войны в Украине.
Во сколько обошелся России год войны в Украине?
За 12 месяцев войны в Украине погибло огромное количество солдат российской армии. Кроме того, самые большие потери понесли те части армии, которые готовились и вооружались несколько десятков лет.
У России уже нет тех сил, которые были в начале войны год назад. Убитых заменяют бывшими заключенными и мобилизованными, а также задействуют старую военную технику, которая хранится на складах. Фактически миф о "непобедимой второй по величине армии мира" развенчан.
Сколько стоит война?
По подсчетам Forbes, Россия за год потратила на войну 114,4 млрд долларов (примерно 10 млрд долларов в месяц) - это треть расходов российского бюджета на 2021 год.
Сумма включает только прямые расходы без учета экономических и других косвенных потерь, которые Россия несет от санкций и экономической изоляции.
Обеспечение солдат обошлось российскому федеральному бюджету дороже всего - примерно в 36 миллиардов долларов. Из них 24,7 миллиарда долларов было потрачено на зарплаты. С другой стороны, компенсация, которую российское правительство должно выплатить семьям погибших и пострадавших, уже превышает размер зарплат. На сегодняшний день компенсация составляет - 29,1 миллиарда долларов.
Семье каждого погибшего российского солдата (на 23 февраля - 145 850 человек) необходимо выплатить по 7,4 млн рублей (около 110 000 долларов). То есть общая сумма, которая должна быть выплачена в виде компенсаций, превышает один триллион рублей в течение первого года.
Каждый пострадавший должен получить компенсацию в размере трех миллионов рублей. Поскольку количество раненых как минимум в два раза превышает количество погибших, расходы в этой области почти равны возмещению погибших.
Несмотря на готовность России мобилизовать еще полмиллиона человек, возникает вопрос - выдержит ли российский бюджет бремя таких компенсаций?
Потери среди солдат
Последние несколько недель были катастрофическими для России с точки зрения потерь живой силы. В период с 24 января по 24 февраля, по данным ВСУ, в Украине было ликвидировано 23 680 российских военнослужащих. Это больше, чем за первый месяц войны, и в четыре раза больше, чем средние потери России прошлым летом.
Для покрытия потерь Россия использует плохо подготовленных мобилизованных, а также продолжает выдвигать весьма амбициозные планы. Это означает все новые и новые потери на линии фронта.
Танки
Россия уже давно инвестирует в свои танковые армии, пытаясь создать силу, которую будет бояться вся Европа. Однако уже через год выяснилось, что почти все танковые армии понесли огромные потери. Осенью прошлого года стало известно, что Россия потеряла Первую танковую армию - крупнейшее танковое соединение в Европе.
Всего за 12 месяцев ВСУ уничтожили 3350 танков. Это больше, чем было у Россия в начале войны (к началу войны Россия подготовила 3330 танков, по данным The Military Balance).
Потери настолько велики, что России пришлось открыть свои склады длительного хранения. Там имелось около 2000 боеспособных танков старых моделей. Однако слова о том, что "на российских складах находятся десятки тысяч советских танков", оказались мифом.
Чтобы компенсировать потерю техники, России пришлось восстанавливать старые танки Т-62. По данным Oryx, в Украине было уничтожено более 60 таких танков. Если проанализировать открытые источники, то России удалось восстановить работоспособность до 1800 танков в течение года.
Forbes подсчитал, что стоимость уничтоженной и изъятой российской техники может составлять около 25 миллиардов долларов.
Потери другой техники
Потери бронетехники и артиллерии не столь катастрофичны. В целом Россия потеряла 40-70% боевой техники своих сухопутных войск. Особо ценным трофеем для украинских войск является артиллерийская техника, которая нанесла украинцам наибольшие потери в первой половине войны.
За 12 месяцев Украина смогла уничтожить 470 российских реактивных установок (из 1100 единиц), а также 2350 артиллерийских орудий (из 3080). Россия мобилизовала из резерва несколько сотен артиллерийских систем, но в результате действий украинских сил ситуация на поле боя выравнялась.
Еще более ощутимы для России потери в области авиации. Несмотря на то, что авиация не играет в войне в Украине такую важную роль, как в других современных войнах, обновление авиапарка - более сложный и длительный процесс. Общая стоимость уничтоженных российских самолетов составляет около 6,5 миллиарда долларов. Потерянные вертолеты обошлись еще в три миллиарда.
Ракеты
По данным Минобороны Украины, на момент начала вторжения у России было 2727 крылатых и баллистических ракет большой дальности и более 8500 ракет малой (до 200 км) дальности. Всего Россия применила против Украины более 4000 ракет.
Однако в последние месяцы интенсивность стрельбы снизилась - с 250-300 до 110-180 ракет в месяц. Это означает, что этот ресурс постепенно уменьшается. В течение первых девяти месяцев войны Россия выпускала в среднем около 80 ракет в месяц. Однако из-за санкций российское производство деградирует, и в настоящее время Россия может производить около 40 ракет в месяц.
Этого недостаточно для поддержания высокой интенсивности обстрелов. Однако у России все еще есть в резерве около 1200 ракет большой дальности.
Харьков (город с самой большой долей русскоязычного населения) понес наибольшие потери от российских ракетных обстрелов. Команда Bellingcat подсчитала, что Россия продолжит ракетные обстрелы города, ведь у нее еще много ракет малой дальности.
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