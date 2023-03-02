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Отклонено предложение лишить Скултский СПГ-терминал статуса проекта национальных интересов

rus.tvnet.lv/LETA
Отклонено предложение лишить Скултский СПГ-терминал статуса проекта национальных интересов
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Визуализация Скултского СПГ-терминала
Визуализация Скултского СПГ-терминала Фото: publicitātes

Сегодня Сейм отклонил предложение Союза зеленых и крестьян (СЗК) признать недействительным принятый в сентябре прошлого года закон о терминале сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте.

За внесение законопроекта на рассмотрение в комиссии проголосовали 43 депутата, проголосовали против и воздержались 45.

Глава фракции СЗК Виктор Валайнис ранее заявил, что с самого начала проект строительства терминала СПГ продвигался поспешно, без должной оценки интересов общества и народного хозяйства.

Теперь правительство отклонило предложенные девелопером Skulte LNG Terminal и стратегическим инвестором условия сотрудничества, которые предусматривали создание преимуществ и ряд обязательств со стороны государства.

Однако, по словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, правительство не отказалось от позиции о том, что Латвии нужен собственный терминал СПГ из соображений безопасности.

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