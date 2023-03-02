В Латвии высок риск нарушения санкций, которые наложены на РФ

Это можно объяснить как географическим положением Латвии, так и исторической ролью России в латвийской экономике, пояснил Ильенков.

Например, еще в 2021 году Россия входила в топ-5 стран, с которыми проводились финансовые операции. Точно так же до 2021 года Россия занимала 4-5-е место в экспортно-импортных операциях Латвии, сообщил Ильенков.

"Риски того, что санкции могут быть нарушены в Латвии, слишком высоки, чтобы Латвия могла их игнорировать. Поэтому мы настоятельно рекомендуем предпринимателям провести оценку санкционных рисков, иначе они могут потерять доступ к своему банковскому счету и столкнуться с уголовной ответственностью", - сказал Ильенков.

Он пояснил, что у FID есть материалы о признаках обхода санкций - например, участии в качестве посредника в сделках в секторах, подпадающих под санкции, внезапных запросах от деловых партнеров о проведении расчетов по счетам в других странах или юрисдикциях, не применяющих санкции, или с использованием менее отслеживаемых форм расчетов. Все это может указывать на риски уклонения от санкций.

Аналогичным образом попытки изменить истинных бенефициаров или структуру собственности без четкого экономического и правового обоснования могут свидетельствовать о рисках обхода санкций, либо партнер по сотрудничеству, занимавшийся торговлей товарами, которые попали под санкции, внезапно переходит к торговле товарами с похожими товарными кодами.

Ильенков добавил, что в прошлом году FID получила 281 сообщение о подозрительных транзакциях, касающихся обхода санкций, введенных Европейским союзом (ЕС). Для сравнения: в 2021 году таких сообщений было 12, а в 2020 году - 13.

Чаще всего FID получает отчеты о подозрительных операциях от кредитных организаций. Но сообщения стали поступать и от бухгалтеров, а в этом году ожидается, что FID будет получать отчеты об уклонении от санкций от аудиторов.