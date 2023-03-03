AS Rīgas siltums закупит природный газ на следующий отопительный сезон втрое или на 67% дешевле, сообщили агентству LЕТА на предприятии.
Без помощи России: Rīgas siltums на новый отопительный сезон закупит газ втрое дешевле
Предложения подали три участника, и заявка AS Latvenergo была признана самой выгодной с экономической точки зрения с самой низкой ценой.
Запланированный объем составит 460 000 мегаватт-часов (МВтч) природного газа на отопительный сезон 2023/2024 гг.
Закачка и хранение природного газа в Инчукалнсском подземном хранилище газа запланированы до 30 сентября 2023 года.
Цена предложения AS AJ Power Gas составляла 62,80 евро/МВтч, Latvenergo - 55,67 евро/МВтч и SIA Elenger - 57,75 евро/МВтч.
Член правления предприятия Райвис Эллиньш заявил, что
это означает также обнадеживающие прогнозы тарифов на тепловую энергию на следующий отопительный сезон.
Самое главное условие, которое неукоснительно соблюдает Rīgas siltums - страной происхождения природного газа не должна быть Россия.
В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в Rīgas siltums составляет уже 52%. К 2026 году Rīgas siltums планирует производить 90% тепловой энергии, используя только возобновляемые источники.
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