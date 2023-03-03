Без помощи России: Rīgas siltums на новый отопительный сезон закупит газ втрое дешевле

Предложения подали три участника, и заявка AS Latvenergo была признана самой выгодной с экономической точки зрения с самой низкой ценой.

Запланированный объем составит 460 000 мегаватт-часов (МВтч) природного газа на отопительный сезон 2023/2024 гг.

Закачка и хранение природного газа в Инчукалнсском подземном хранилище газа запланированы до 30 сентября 2023 года.

Цена предложения AS AJ Power Gas составляла 62,80 евро/МВтч, Latvenergo - 55,67 евро/МВтч и SIA Elenger - 57,75 евро/МВтч.

Член правления предприятия Райвис Эллиньш заявил, что

это означает также обнадеживающие прогнозы тарифов на тепловую энергию на следующий отопительный сезон.

Самое главное условие, которое неукоснительно соблюдает Rīgas siltums - страной происхождения природного газа не должна быть Россия.

В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в Rīgas siltums составляет уже 52%. К 2026 году Rīgas siltums планирует производить 90% тепловой энергии, используя только возобновляемые источники.