В Эстонии закрывают завод: работу потеряют более ста человек

По словам руководителя по коммуникации Кассы по безработице Анники Коппель, 3 марта компания Amphenol ConneXus OÜ проинформировала кассу о коллективном сокращении.

"Согласно первому оповещению, на нарвском заводе планируется сократить 130 рабочих мест.

Завод работает на основе договоров, уменьшился объем заказов, и поэтому будут сокращать", - рассказала Rus.Postimees Коппель.

Она отметила, что компания разрабатывает, производит и продает различные кабели и системы подключения к интернету.

"Насколько известно Кассе по безработице, людей сократят не сразу, а в течение более длительного периода времени", - уточнила Коппель.

Представитель Кассы по безработице встретится с работниками предприятия во второй половине марта, чтобы рассказать им, какие у них есть варианты, например, как и в каком размере они могут получить компенсацию по сокращению, какие вакансии есть на данный момент и т. д.

"Безусловно, важной информацией для людей, получивших уведомление о сокращении, будет то, что если у человека уже есть уведомление, он уже может использовать определенные возможности в Кассе по безработице, например, он уже может идти на курсы и так далее. Поэтому мы рекомендуем этим людям смело обращаться в Кассу по безработице", - говорит Коппель.