Видео ⟩ В Риге детей и молодежь используют для выманивания денег на "благотворительность"

Марианна - мать тринадцатилетнего мальчика, и она недавно узнала о том, что ее сын тоже участвует в этом.

Ребенку выдали специальный жилет, на котором на английском языке указано, что он волонтер, а также коробку для сбора пожертвований для польской девочки, которая якобы родилась раньше срока.

"Конечно, мы с отцом ребенка запретили ему там работать. Считаем это опасным. Я очень удивилась, когда увидела переписку ребенка с этой организацией. Они интересовались, когда сын снова начнет работать.

Я не понимаю, как 13-летнего ребенка можно привлекать к работе без моего письменного разрешения? Позже сын сказал, что его проинструктировали, как лучше просить пожертвования, что говорить людям. Ему выплатили 20% от собранной суммы.

Мы вовремя заметили это занятие, поэтому он успел поработать всего два дня. Заработал 10 евро за полтора часа. Получается, что в виде пожертвований было собрано 50 евро", - говорит она.

Выяснилось, что в октябре было зарегистрировано объединение Blessing for people Latvija. Его учредителем и реальным бенефициаром является гражданин Украины.

Сайт доступен на семи языках. В нем говорится, что оказывается поддержка украинской армии, пенсионерам, больным детям, а также гомосексуалистам.

Если поначалу кто-то из подростков рассказывает о целях объединения, то через некоторое время по телефону им дают указание этого не делать.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)