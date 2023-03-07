В нескольких торговых центрах Риги можно регулярно увидеть, как дети и молодежь просят прохожих сделать пожертвование на лечение больной польской девочки, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ В Риге детей и молодежь используют для выманивания денег на "благотворительность"
Марианна - мать тринадцатилетнего мальчика, и она недавно узнала о том, что ее сын тоже участвует в этом.
Ребенку выдали специальный жилет, на котором на английском языке указано, что он волонтер, а также коробку для сбора пожертвований для польской девочки, которая якобы родилась раньше срока.
"Конечно, мы с отцом ребенка запретили ему там работать. Считаем это опасным. Я очень удивилась, когда увидела переписку ребенка с этой организацией. Они интересовались, когда сын снова начнет работать.
Я не понимаю, как 13-летнего ребенка можно привлекать к работе без моего письменного разрешения? Позже сын сказал, что его проинструктировали, как лучше просить пожертвования, что говорить людям. Ему выплатили 20% от собранной суммы.
Мы вовремя заметили это занятие, поэтому он успел поработать всего два дня. Заработал 10 евро за полтора часа. Получается, что в виде пожертвований было собрано 50 евро", - говорит она.
Выяснилось, что в октябре было зарегистрировано объединение Blessing for people Latvija. Его учредителем и реальным бенефициаром является гражданин Украины.
Сайт доступен на семи языках. В нем говорится, что оказывается поддержка украинской армии, пенсионерам, больным детям, а также гомосексуалистам.
Если поначалу кто-то из подростков рассказывает о целях объединения, то через некоторое время по телефону им дают указание этого не делать.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)
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