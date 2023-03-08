Сейм повысил пороги минимального дохода; Силиня гордится достигнутым

Правительству и Министерству благосостояния удалось направить на рассмотрение Сейма поправки для улучшений в системе обеспечения минимального дохода, чего не сумели достичь предыдущие министры, заявила на дебатах в Сейме министр благосостояния Эвика Ливиня.

Теперь законом порог минимального дохода устанавливается в процентах от среднего дохода домохозяйства, отметила политик.

"Мы меняем жизни людей, наиболее подверженных риску бедности, мы будем пересматривать эти доходы каждый год, мы меняем метод, мы устанавливаем в процентах", - сказала министр.

Она пояснила, что если доходы населения увеличиваются, то в соответствии с направленным регулированием будут увеличиваться и гарантированный минимальный доход, пенсии по инвалидности, социальные пособия, пенсии по случаю потери кормильца и минимальные пенсии.

Пороги минимального дохода вместо определенного до сих пор числового значения, выраженного в евро, в дальнейшем будут определяться как процент от медианного минимального дохода. Минимально возможный предел установлен на уровне 20 процентов от медианного дохода.