С 1 июля этого года повысятся пороги минимального дохода, в связи с чем у нескольких групп обществ увеличатся минимальные доходы, решил в среду, 8 марта, Сейм, сообщает агентство LETA.
Сейм повысил пороги минимального дохода; Силиня гордится достигнутым
Правительству и Министерству благосостояния удалось направить на рассмотрение Сейма поправки для улучшений в системе обеспечения минимального дохода, чего не сумели достичь предыдущие министры, заявила на дебатах в Сейме министр благосостояния Эвика Ливиня.
Теперь законом порог минимального дохода устанавливается в процентах от среднего дохода домохозяйства, отметила политик.
"Мы меняем жизни людей, наиболее подверженных риску бедности, мы будем пересматривать эти доходы каждый год, мы меняем метод, мы устанавливаем в процентах", - сказала министр.
Она пояснила, что если доходы населения увеличиваются, то в соответствии с направленным регулированием будут увеличиваться и гарантированный минимальный доход, пенсии по инвалидности, социальные пособия, пенсии по случаю потери кормильца и минимальные пенсии.
Пороги минимального дохода вместо определенного до сих пор числового значения, выраженного в евро, в дальнейшем будут определяться как процент от медианного минимального дохода. Минимально возможный предел установлен на уровне 20 процентов от медианного дохода.
Пороги минимального дохода для разных социальных групп будут отличаться. К ним будут применяться коэффициенты, кроме того, их размер будет зависеть от того, есть ли у человека инвалидность, какая группа инвалидности установлена и трудоустроен ли человек. Это будет касаться людей, получающих пособие социального обеспечения, минимальное пособие по пенсии или инвалидности, пособие социальной помощи в самоуправлении, а также пособие в случае потери кормильца.
Медиана минимального дохода с 1 июля этого года прогнозируется в размере 626 евро, и для общего повышения минимального дохода в этом году потребуется 10,4 миллиона евро, а в следующем и в 2025 году - по 20 миллионов евро ежегодно.
В данный момент минимальный доход составляет 109 евро, с июля он вырастет до 125 евро.
Начиная с 2024 года, пороги минимального дохода будут пересматривать в январе каждого года, принимая во внимание публикуемую Центральным статистическим управлением медиану на одного эквивалентного потребителя в месяц. Если эта медиана не будет меняться или будет снижаться, пороги минимальных доходов сохранятся в ранее установленном объеме.
Новый подход к установке минимального дохода вступит в силу с 1 июля этого года.
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