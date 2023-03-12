Рынок солнечных панелей в ближайшие годы вырастет в 2-3 раза

Он сказал, что на данный момент спрос на солнечные микрогенераторы или системы солнечных панелей для нужд частных домов очень высок и превышает любые прогнозы. Sadales tīkls в настоящее время подключил 10 000 микрогенераторов, из которых 99% составляют солнечные панели.

Бергхольц отметил, что еще год назад никто не ожидал такого бума солнечных панелей ни в мире, ни в Латвии.

Самый большой интерес к солнечным панелям есть у клиентов в Риге и возле столицы.

Кроме того, осенью значительно вырос интерес владельцев частных домов к солнечным панелям и их установке до конца года, а спрос был настолько велик, что очереди резервирования образовались до весны.

В целом, интерес жителей в прошлом году удвоился. Большой интерес Бергхольц объяснил тем, что жители хотят защитить себя от роста цен.

Он пояснил, что наибольшим вызовом является доступность солнечных инверторов и задержка поставок производителей, так как производственная емкость заводов отстает от объема спроса.

"Латвия и Балтия в целом - небольшой рынок сбыта, а спрос растет во многих странах мира. Солнечные панели в плане затрат наиболее эффективны для владельцев частных домов в Европе, учитывая рост цен на электричество, поэтому спрос на них очень высок и из-за геополитических событий и вызванных ими последствий вырос гораздо быстрее, чем прогнозировалось", - сказал Бергхольц.

Бергхольц отметил, что механизмы государственной поддержки для растущей инфляции и подорожания энергоресурсов недостаточны. Кроме того, в связи с планируемым приростом тарифов на передачу и распределение электроэнергии, у домохозяйств будут выше расходы.

"Итак, не только следующий год, но, конечно, еще и год после этого, будет временем усвоения солнечной энергии, когда все активнее домохозяйства будут принимать решение в пользу солнечной панели. Этот рынок вырастет по меньшей мере в два-три раза", - сказал Бергхольц.