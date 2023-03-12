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Рынок солнечных панелей в ближайшие годы вырастет в 2-3 раза

rus.tvnet.lv
Рынок солнечных панелей в ближайшие годы вырастет в 2-3 раза
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Солнечные панели. Иллюстративное фото.
Солнечные панели. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В течение следующих дух лет домохозяйства все активнее будут принимать решение в пользу солнечных панелей, и рынок вырастет, по меньшей мере, в два-три раза, сообщил агентству LETA председатель правления торговца электротехническим оборудованием Baltijas elektro sabiedrība Эдгар Бергхольц.

Он сказал, что на данный момент спрос на солнечные микрогенераторы или системы солнечных панелей для нужд частных домов очень высок и превышает любые прогнозы. Sadales tīkls в настоящее время подключил 10 000 микрогенераторов, из которых 99% составляют солнечные панели.

Бергхольц отметил, что еще год назад никто не ожидал такого бума солнечных панелей ни в мире, ни в Латвии.

Самый большой интерес к солнечным панелям есть у клиентов в Риге и возле столицы.

Кроме того, осенью значительно вырос интерес владельцев частных домов к солнечным панелям и их установке до конца года, а спрос был настолько велик, что очереди резервирования образовались до весны.

В целом, интерес жителей в прошлом году удвоился. Большой интерес Бергхольц объяснил тем, что жители хотят защитить себя от роста цен.

Он пояснил, что наибольшим вызовом является доступность солнечных инверторов и задержка поставок производителей, так как производственная емкость заводов отстает от объема спроса.

"Латвия и Балтия в целом - небольшой рынок сбыта, а спрос растет во многих странах мира. Солнечные панели в плане затрат наиболее эффективны для владельцев частных домов в Европе, учитывая рост цен на электричество, поэтому спрос на них очень высок и из-за геополитических событий и вызванных ими последствий вырос гораздо быстрее, чем прогнозировалось", - сказал Бергхольц.

Бергхольц отметил, что механизмы государственной поддержки для растущей инфляции и подорожания энергоресурсов недостаточны. Кроме того, в связи с планируемым приростом тарифов на передачу и распределение электроэнергии, у домохозяйств будут выше расходы.

"Итак, не только следующий год, но, конечно, еще и год после этого, будет временем усвоения солнечной энергии, когда все активнее домохозяйства будут принимать решение в пользу солнечной панели. Этот рынок вырастет по меньшей мере в два-три раза", - сказал Бергхольц.

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