В течение следующих дух лет домохозяйства все активнее будут принимать решение в пользу солнечных панелей, и рынок вырастет, по меньшей мере, в два-три раза, сообщил агентству LETA председатель правления торговца электротехническим оборудованием Baltijas elektro sabiedrība Эдгар Бергхольц.
Рынок солнечных панелей в ближайшие годы вырастет в 2-3 раза
Он сказал, что на данный момент спрос на солнечные микрогенераторы или системы солнечных панелей для нужд частных домов очень высок и превышает любые прогнозы. Sadales tīkls в настоящее время подключил 10 000 микрогенераторов, из которых 99% составляют солнечные панели.
Бергхольц отметил, что еще год назад никто не ожидал такого бума солнечных панелей ни в мире, ни в Латвии.
Самый большой интерес к солнечным панелям есть у клиентов в Риге и возле столицы.
Кроме того, осенью значительно вырос интерес владельцев частных домов к солнечным панелям и их установке до конца года, а спрос был настолько велик, что очереди резервирования образовались до весны.
В целом, интерес жителей в прошлом году удвоился. Большой интерес Бергхольц объяснил тем, что жители хотят защитить себя от роста цен.
Он пояснил, что наибольшим вызовом является доступность солнечных инверторов и задержка поставок производителей, так как производственная емкость заводов отстает от объема спроса.
"Латвия и Балтия в целом - небольшой рынок сбыта, а спрос растет во многих странах мира. Солнечные панели в плане затрат наиболее эффективны для владельцев частных домов в Европе, учитывая рост цен на электричество, поэтому спрос на них очень высок и из-за геополитических событий и вызванных ими последствий вырос гораздо быстрее, чем прогнозировалось", - сказал Бергхольц.
Бергхольц отметил, что механизмы государственной поддержки для растущей инфляции и подорожания энергоресурсов недостаточны. Кроме того, в связи с планируемым приростом тарифов на передачу и распределение электроэнергии, у домохозяйств будут выше расходы.
"Итак, не только следующий год, но, конечно, еще и год после этого, будет временем усвоения солнечной энергии, когда все активнее домохозяйства будут принимать решение в пользу солнечной панели. Этот рынок вырастет по меньшей мере в два-три раза", - сказал Бергхольц.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!