Коалиция договорилась о повышении минимальной ставки для педагогов

Предварительно ожидается, что после изменений в дошкольном образовании самая низкая ставка может составить 7,75 евро в час, а на других уровнях - 8,5 евро в час.

Обсуждение отдельных финансовых вопросов, в том числе заработной платы педагогов при Министерстве культуры, будет продолжено, сообщил Ринкевич.

Как сообщалось, не получив от правительства и министерства четкого подтверждения о выполнении ранее данных учителям обещаний по повышению зарплат, Латвийский профсоюз работников образования и науки решил дать правительству время до 15 марта, чтобы внести в нормативные акты поправки о выполнении требований забастовки. В противном случае профсоюз планировал начать 24 апреля всеобщую забастовку учителей.