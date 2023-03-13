Коалиция в понедельник, 13 марта, концептуально договорилась о повышении с 1 сентября самой низкой часовой ставки оплаты труда педагогов, сообщили сегодня после встречи коалиционных партий министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс.
Коалиция договорилась о повышении минимальной ставки для педагогов
Ожидаемые ставки станут официально известны, когда правительство примет решение по предложению Министерства образования и науки.
Предварительно ожидается, что после изменений в дошкольном образовании самая низкая ставка может составить 7,75 евро в час, а на других уровнях - 8,5 евро в час.
Обсуждение отдельных финансовых вопросов, в том числе заработной платы педагогов при Министерстве культуры, будет продолжено, сообщил Ринкевич.
Как сообщалось, не получив от правительства и министерства четкого подтверждения о выполнении ранее данных учителям обещаний по повышению зарплат, Латвийский профсоюз работников образования и науки решил дать правительству время до 15 марта, чтобы внести в нормативные акты поправки о выполнении требований забастовки. В противном случае профсоюз планировал начать 24 апреля всеобщую забастовку учителей.
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