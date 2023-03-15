Пациенты больницы Страдиня задолжали внушительную сумму за полученные услуги

В целом больница работает над тем, чтобы пациенты вовремя оплачивали свои счета, а также напоминает им о счетах, которые не были оплачены вовремя.

PSKUS поясняет, что при получении амбулаторных медицинских услуг пациенты платят до получения услуги, но есть некоторые исключения. При оформлении документов в регистратуре следят за тем, чтобы пациент не забыл оплатить ранее полученную услугу. Если есть неоплаченный счет, больница напоминает пациенту и просит немедленно оплатить его.

При получении медицинских услуг в стационаре, пациентам предлагается оплатить лечение при выписке. Даже при поступлении в больницу в плановом порядке в регистратуре следит за тем, чтобы пациент не забыл оплатить ранее полученную услугу.

Если есть неоплаченный счет, пациенту напоминают и просят оплатить его немедленно. Счет можно оплатить в течение двух недель после выписки из больницы.

С другой стороны, за плановые платные стационарные услуги пациент должен заплатить до получения услуги, гарантийное письмо от страховой компании или другого учреждения также действительно, если плательщиком является другое лицо.

Если больной умирает в больнице, при приеме умершего родственникам предлагается либо оплатить ранее неоплаченные счета, либо представить обосновывающие документы, освобождающие их от оплаты, например, если больной был освобожден от оплаты, но не представил документы, пояснили в PSKUS.

Больница трижды отправляет пациенту напоминания о неоплаченном счете в виде текстового сообщения. Если после трех напоминаний счет все еще не оплачен, информация о задолженности передается в бюро кредитных историй.