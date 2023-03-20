Налоговые авансы для самозанятых будут отменены

Бутанс подчеркнул, что это важное решение для креативной индустрии и для тех, кто работает в режиме самозанятости.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш высказал предположение, что Министерство финансов может подготовить поправки, которые уже в этот четверг могут быть рассмотрены Сеймом в двух чтениях в ускоренном порядке.

Как раньше говорил министр финансов Ашераденс, "отмена авансового платежа по ПНН для самозанятых была логичной мерой по смягчению экономических последствий, вызванных пандемией, которая быстро доказала свою жизнеспособность".

Министр финансов признался LETA, что такая договоренность должна быть сохранена и в будущем - в постоянном регулировании ПНН.

"Я поручил специалистам Минфина незамедлительно провести всю необходимую работу для обеспечения хода всех необходимых правовых актов, а также найти решения для эффективной и четкой коммуникации с налогоплательщиками во взаимодействии с СГД", - говорится в сообщении Ашераденса.

В 2020 году, принимая во внимание чрезвычайную ситуацию в Латвии и других странах мира и связанное с этим падение экономической активности, в нормативную базу были внесены изменения, которые предусматривали, что плательщики НДС, осуществляющие хозяйственную деятельность, в 2020 году могли не производить авансовые платежи по ПНН, также за это не начислялись пени. То же самое было проведено в 2021 и 2022 годах.