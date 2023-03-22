Рижская дума в среду, 22 марта, решила внести изменения в муниципальный бюджет, увеличив расходы на неполные 150 миллионов евро, сообщает агентство LETA.
Рижская дума решила внести изменения в бюджет, увеличив расходы
Общие доходы муниципального бюджета увеличатся на 13,8 миллиона евро и составят 1,19 миллиона евро, в свою очередь расходы увеличатся на 148,6 миллиона евро и составят 1,4 миллиарда евро.
Таким образом, расходы бюджета превысят доходы на неполные 212 миллионов евро. Упомянутую сумму самоуправление планирует покрыть из остатков средств бюджета на начало этого года и из займов.
Рижская дума приняла муниципальный бюджет еще 25 января, в нем доходы планировались более чем на 140 миллионов евро больше, чем в 2022 году. Как пояснили депутатам, это был временный или технический бюджет.
Все поданные к проекту городского бюджета Риги поправки депутаты муницальной думы отклонили.
Всего к проекту бюджета было подано 44 предложения. Во время заседания одно из предложений было отозвано, поэтому депутаты голосовали за 43 предложения.
Большая часть предложений касалась социальной сферы - выделения различных пособий учителям, полицейским пенсионерам и малообеспеченным жителям. Были получены предложения и по обустройству спортивных площадок и других спортивных объектов, а также остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, по выделению скидки в размере 100% для учителей для езды в общественном транспорте и другие. Несколько поданных предложений, отклоненных во время голосования, уже были включены в поправки к бюджету.
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