Неделя перевалила за середину, за окном сырость, но главное - зима ушла, и совсем скоро станет по-настоящему тепло. А пока RUS TVNET расскажет вам о главном, что произошло в уходящий день в Латвии и мире.
Главное за 23 марта ⟩ Кино без русских субтитров, задержание с электрошоком и новые правила для солнечных панелей
Новости Латвии:
Служба государственной безопасности проверяет информацию, связанную с возможной причастностью латвийской компании SIA Pobeda Confectionery к оказанию поддержки вооруженным силам России, сообщили агентству LETA в службе.
Используя электрошоковое устройство, в центре Риги полицейские задержали мужчину, который ходил по улице с ножом.
После начала войны в Украине часть латвийского общества стала чутко реагировать на присутствие русского языка в общественной сфере. Так, недавно разразился очередной скандал, когда журналист Айвис Цериньш выразил возмущение, почему в кинотеатре Forum Cinemas до сих пор есть субтитры и на русском языке.
Предприятие Sadales tīkls меняет правила для микрогенерации с помощью солнечных панелей, передает Rus.LSM. Если раньше накопленная их владельцами электроэнергия "сгорала" 1 апреля, то далее этой датой станет 1 марта. В предприятии подчеркивают, что накопленные киловатт-часы перейдут на новый период, однако пользователи панелей выражают свое недовольство.
Служба государственной безопасности обратилась в прокуратуру с заявлением о начале уголовного производства в отношении Юрия Михайлова, создателя и администратора русскоязычной тематической группы "Криминальная Латвия" в социальной сети Facebook, за разжигание ненависти к латышам и украинцам.
Для рижанки Кристи расторжение договора со спортивным клубом Lemon Gym стало настоящей проверкой нервов.
За рубежом:
В начале марта в аэропорту Ямайки был задержан гражданин Латвии, которого подозревают в попытке вывоза из страны кокаина. 30-летний мужчина был арестован в международном аэропорту Нормана Мэнли в Кингстоне, Ямайка, откуда он планировал вылететь в Великобританию.
Почему Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина только по депортации детей. Почему Украина не ратифицирует Римский статут, который создал МУС. Можно ли выкрасть Путина, сколько ему могут дать, и какие примеры из прошлого напоминает пятничное решение суда выдать ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена при нем.
"Человек с нормальной нервной системой так не сделает!" – говорит Мерли из Рапламаа, обнаружившая собаку, помещенную в пластиковый ящик, а затем брошенную в реку Вигала. В Эстонском обществе защиты животных говорят, что владелец сожалеет о своем поступке.
В среду глава Беларуси Александр Лукашенко, участвуя в памятном мероприятии, посвященном 80-летию трагедии деревни Хатыни, сказал, что "наследники фашизма заменили "арийские стандарты" либерально-демократическими ценностями". Лукашенко упомянул и Латвию, пытаясь изменить историю.
Интересное чтиво:
1 октября 2018 года в маленьком шотландском городке Обан были убиты двое пенсионеров. Убийцей оказался их сосед - телезвезда из Латвии Оскар Ранцев. Зарубежные СМИ сообщают, что уголовное дело будет пересмотрено.
Эстонский тренер по фехтованию рассказала в передаче Kuuuurija о двух своих очень талантливых ученицах, которые могли бы принести Эстонии превосходные результаты на международной арене, однако не могут попасть на соревнования, потому что не имеют эстонского гражданства.
Глаза - прекрасный инструмент для восприятия окружающего мира и помощи в поиске того, чего мы хотим в жизни. На то, что и как воспринимают наши глаза, могут влиять и идеи, мысли и убеждения о конкретном объекте, а также наш предыдущий опыт. В то время как наше подсознание пытается понять, на что мы смотрим, активизируются многие сложные базы данных внутри нас, и хотя нам еще предстоит понять все это, мы знаем, что особенности нашего характера могут тоже влиять на то, что мы видим.
В ближайшие сутки погодные условия в Латвии значительно не изменятся, только дождей будет больше, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
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