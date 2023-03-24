МИД: Латвия не поддерживает снятие санкций на минеральные удобрения из Беларуси

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва выступает против инициативы по ослаблению ограничений на экспорт удобрений из Беларуси, которая поддерживает Москву. Позицию Литвы поддерживают и другие страны региона, в том числе Латвия.

Эглите пояснила, что санкции против режима белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко были введены в связи с его жестоким насилием над гражданским обществом Беларуси после фальсификации президентских выборов в 2020 году.

Санкции были применены также в связи с угрозой гражданской авиации ЕС в 2021 году, когда в Минске был принудительно посажен самолет Ryanair, гибридными атаками на ЕС, прямой поддержкой нелегального потока граждан третьих стран через внешние границы ЕС, а также в связи с поддержкой Беларуси полномасштабной агрессии России против Украины.

По словам пресс-секретаря МИД, пока действия белорусских властей не изменятся, например, не будет прогресса в отношении прав человека, массового освобождения политзаключенных, прекращения гибридных атак, Латвия не поддержит ослабления санкций против режима Лукашенко.

Санкции ЕС в отношении белорусских удобрений вводились в несколько этапов еще до вторжения России в Украину в прошлом году.

Большую часть белорусского экспорта удобрений составляла продукция компании "Беларуськалий" - эти удобрения вывозились за границу через Клайпедский порт, при транспортировке по железной дороге через Литву.