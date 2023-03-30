Согласно данным Центрального статистического управления, в прошлом году в стране среднемесячная брутто-зарплата за работу на полную ставку составила 1373 евро, а заработная плата после уплаты налогов (нетто) - 1006 евро. Судя по официальной статистике, в Латвии есть два сектора, работа в которых довольно хорошо оплачивается: первый - финансы и страхование, второй - услуги информации и связи, пишет Latvijas Avīze.
Кому в Латвии хорошо платят? Статистика свидетельствует о двух отраслях
В этих секторах средняя заработная плата после уплаты налогов составляет 1760 евро (2437 евро брутто) и 1637 евро (2287 евро брутто) соответственно.
Есть ли какие-либо прилично оплачиваемые отрасли, которые считаются низкооплачиваемыми? И дает ли расчет средней зарплаты объективную картину?
В Латвии хорошую зарплату получают представители только двух отраслей, а как минимум приличную зарплату - представители всего шести других отраслей.
В начале марта Центральное статистическое управление (ЦСУ) опубликовало данные о средней заработной плате в Латвии. Как бы скептически мы к ним ни относились с учетом того, что около 25% народного хозяйства Латвии составляет теневая экономика, в том числе частично выплачиваемая "в конвертах" заработная плата, это единственные данные, которые позволяют судить о росте заработной платы в Латвии.
Так, в 2022 году среднемесячная брутто-зарплата в стране при работе на полную ставку составляла 1373 евро, а зарплата после уплаты налогов (нетто) - 1006 евро, согласно данным ЦСУ.
По сравнению с 2021 годом среднемесячная заработная плата увеличилась на 95 евро, или на 7,5%, а оплата за один час работы до уплаты налогов - на 6,6% (с 8,54 до 9,10 евро).
И тут следует сразу добавить, что, честно говоря, средняя зарплата не особо хороший и точный показатель - на нее слишком сильно влияют сверхвысокие или крайне низкие зарплаты. Гораздо более точным значением является медианная заработная плата (точка на шкале заработной платы, выше которой 50% работников получают более высокую зарплату, а 50% - более низкую), и в Латвии она почти на 300 евро ниже - 1081 евро.
Эта сумма лучше отвечает на вопрос, сколько в среднем трудоустроенные в Латвии получают "на бумаге".
К сожалению, не все страны публикуют данные о медиане зарплат, и их сложнее сравнивать.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!