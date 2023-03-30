Кому в Латвии хорошо платят? Статистика свидетельствует о двух отраслях

В этих секторах средняя заработная плата после уплаты налогов составляет 1760 евро (2437 евро брутто) и 1637 евро (2287 евро брутто) соответственно.

Есть ли какие-либо прилично оплачиваемые отрасли, которые считаются низкооплачиваемыми? И дает ли расчет средней зарплаты объективную картину?

В Латвии хорошую зарплату получают представители только двух отраслей, а как минимум приличную зарплату - представители всего шести других отраслей.

В начале марта Центральное статистическое управление (ЦСУ) опубликовало данные о средней заработной плате в Латвии. Как бы скептически мы к ним ни относились с учетом того, что около 25% народного хозяйства Латвии составляет теневая экономика, в том числе частично выплачиваемая "в конвертах" заработная плата, это единственные данные, которые позволяют судить о росте заработной платы в Латвии.

Так, в 2022 году среднемесячная брутто-зарплата в стране при работе на полную ставку составляла 1373 евро, а зарплата после уплаты налогов (нетто) - 1006 евро, согласно данным ЦСУ.