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Рижская дума сэкономила более 4600 евро благодаря умному освещению на Кипсале

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Рижская дума сэкономила более 4600 евро благодаря умному освещению на Кипсале
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Освещение на Кипсале.
Освещение на Кипсале. Фото: Пресс-фото

Благодаря умному освещению, которое заработало в октябре 2022 года на трех улицах Кипсалы, Рижскому самоуправлению удалось сэкономить 4685,44 евро, то есть 79% от расходов на электроэнергию по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает представитель компании Tet Элина Ковалева.

Всего умным освещением, которое состоит из экономичных LED-ламп, произведенных в Латвии умных контроллеров и датчиков движения, оснащены 66 фонарных столбов на улицах Азенес, Кипсалас и набережной Зунда.

"Умные города - это один из инновационных проектов Tet, который не просто помогает развивать среду, улучшать энергоэффективность и тестировать технологии в реальной жизни. <...> По нашим подсчетам, расходы на один фонарный столб упали с 17 евро в месяц до 3,30 евро за столб", - рассказывает председатель правления Tet Улдис Татарчукс.

Таким образом, умное освещение уменьшает расходы более чем в четыре раза.

"Цель города - способствовать тестированию инновационных технологий на пилотных территориях, чтобы развивать удобные для жителей услуги самоуправления, а также использовать потенциал новых технологий для стремительного экономического роста. Мы хотим быть среди первых 100 климатически нейтральных городов в Европе", - говорит руководитель проектов отдела развития умного города Департамента городского развития Рижской думы Армандс Юкумс.

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