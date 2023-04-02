На Пасху Latvijas pasts выплатит пенсии и пособия раньше обычного

Пенсии и пособия, поставка которых по месту жительства предусмотрена 5 и 6 апреля, будут поставлены и выплачены 4 апреля, в свою очередь 5 апреля пенсии и пособия по месту жительства получат клиенты, которые обычно получают их 7 и 8 апреля. 6 апреля пенсии и пособия по месту жительства получат клиенты, у которых установленная дата выплаты - 9 и 10 апреля.

В то же время Latvijas pasts сообщает, что в период пасхальных выходных - 7, 9 и 10 апреля - будут работать отдельные почтовые отделения в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае и Марупе. В свою очередь 8 апреля будут работать те отделения Latvijas pasts, что обычно открыты по субботам, и их время работы в этот день не изменится, за исключением 5-го елгавского отделения.

Более подробную информацию об изменениях в графике работы доступна на портале Latvijas pasts и на месте в почтовых отделениях.