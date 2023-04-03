Противоречия под крылом аirBaltic

Примечательно, что всего за несколько дней до этого события в СМИ широко прошла информация о том, что аirBaltic, которая содержится на деньги налогоплательщиков и в которую правительство вложило 340 млн евро для поддержания деятельности во время пандемии Covid-19, взяла в лизинг двенадцать электромобилей Audi e-tron 2022 года выпуска.

Стандартная цена такого автомобиля начинается с 85 000 евро. Министр сообщения Янис Витенбергс резко отреагировал на эту новость, выразив недоумение по поводу приобретения дорогостоящих автомобилей во время финансового кризиса и потребовав разъяснений от совета компании.

Больше всего на мероприятии для СМИ говорил руководитель аirBaltic Мартин Гаусс, который выразил недоумение по поводу того, почему "одна из ведущих авиакомпаний мира с точки зрения устойчивого развития, признанная и уважаемая во всей Европе", не пользуется любовью самих жителей страны.

Как пишет издание, складывалось впечатление, что Гаусс хочет одним махом наверстать все упущенное в сфере информирования местной общественности, рассказав и о современном авиапарке, и о покупке и обслуживании самолетов, и о вкладе компании в экономику Латвии, стандартах качества, планируемой котировке акций на биржах, связанном с этим возврате вложений государства и многом другом, включая лизинг электромобилей.

Раньше Гаусса чаще можно было увидеть на зарубежных новостных каналах, чем на местных, а аirBaltic не организовывала ни одного крупного мероприятия для местных СМИ. Судя по всему, это было неважно, потому что авиакомпания и так получила все необходимое от своего главного акционера - государства. По крайней мере, при предыдущем правительстве.