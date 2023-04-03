"Объединенный список" требует отставки главы СГД Яунземе

Фракция ОС встретилась сегодня с Ашераденсом, Яунземе и директором отдела внутренней безопасности СГД Айгаром Прусаксом.

"В ходе беседы мы пришли к выводу, что у главы СГД нет понимания, как способствовать уплате налогов, помогая при этом жить экономике, не хватает лидерства и комплексного видения необходимых изменений в работе СГД", - заявил председатель фракции ОС Эдгар Таварс.

По его мнению, изменения, запланированные в СГД, носят "косметический характер" и существуют лишь на бумаге. Продолжая работать в прежнем режиме, не удастся добиться результатов, которые помогли бы сделать работу СГД более эффективной, сократить бюрократию, способствовать добросовестной конкуренции и борьбе с "черными и серыми" неплательщиками налогов, считает политик.

"Мы хотим структурных изменений в СГД, потому что видим, что учреждение нуждается в капитальном ремонте", - считает лидер фракции ОС.

Для достижения эффективно работы СГД, способной обеспечить прорыв в развитии национальной экономики, ОС призывает министра финансов сменить главу СГД Яунземе и включить вопросы реализации реформы в СГД в повестку дня группы по налоговой политике во главе с Ашераденсом.

Сегодняшняя встреча была организована потому, что члены фракции регулярно получают жалобы от бизнес-организаций на работу СГД, а учреждение не справляется с сокращением теневой экономики и имеет серьезные репутационные проблемы.