Почему банки не хотят кредитовать? Разбирается комиссия Сейма

Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике планирует пригласить представителей коммерческих банков на одно из ближайших заседаний, чтобы выяснить, какие препятствия мешают банкам кредитовать народное хозяйство, сообщила глава комиссии Линда Матисоне на заседании комиссии во вторник.
На заседание планируется пригласить представителей четырех крупнейших коммерческих банков, а также малых банков.
Кроме того, комиссия планирует рассмотреть установленные нормативными актами требования к банкам, так как, по мнению депутатов, законодательство в этой части необходимо упростить.
На заседании комиссии президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите подчеркнул, что Латвия все больше отстает от соседних стран, равно как и экспортные возможности Латвии ниже. По его словам, даже развитые предприятия в Латвии не в состоянии финансировать скачкообразную экспансию, а в группе малых и средних предприятий ситуация еще хуже - предприятия не в состоянии выбраться из ямы для выхода на экспортные рынки.
"Необходимо понять, что мешает банкам выдавать кредиты и брать на себя более серьезные риски.
В настоящее время регулируемая законодательством система отфильтровывает всех, кто не вписывается в нее, имеет репутационные риски, риски корпоративного управления или не справился с последствиями прошлого кризиса. Однако нужно будет договариваться о том, чтобы в какой-то момент начать финансировать любого, кто готов к риску", - сказал Бите.
По мнению депутата Айнара Шлесерса, ситуация, когда шведские банки контролируют более 50% банковского рынка, является угрозой для национальной безопасности.
Шлесерс считает, что конкуренцию в банковском секторе можно улучшить, установив законом, что ни одна страна не может владеть более чем 20% рынка, тем самым вынудив продать один из банков, принадлежащих шведским акционерам.
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс признал, что конкуренция в банковском секторе недостаточна - хотя у коммерческих банков имеются возможности для кредитования и капитала достаточно, при выдаче кредитов наблюдается чрезмерная осторожность. Банковский сектор не использовал свой потенциал кредитования, подчеркнул Казакс.
Он указал, что Банк Латвии совместно с Министерством экономики, Министерством финансов и коммерческими банками уже обсуждает конкретные задачи, которые каждая сторона может решить для улучшения кредитования.
При этом Казакс признал, что осторожность банков чрезмерна: требования банков к клиентам гораздо более высоки, чем требования законодательства к банкам.
Представитель Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис подчеркнул, что кредитовать в Латвии можно лишь 25% предприятий.
Можно рассматривать ряд малых и средних предприятий, но большое количество попадает в категорию некредитоспособных из-за проблем теневой экономики, и банки никогда не станут их кредитовать.
Также Бразовскис отметил, что для более активного кредитования необходимо договориться о разделении рисков: часть риска финансовых потерь будут нести банки, часть - предприниматели, часть - государство.
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