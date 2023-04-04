Почему банки не хотят кредитовать? Разбирается комиссия Сейма

На заседание планируется пригласить представителей четырех крупнейших коммерческих банков, а также малых банков.

Кроме того, комиссия планирует рассмотреть установленные нормативными актами требования к банкам, так как, по мнению депутатов, законодательство в этой части необходимо упростить.

На заседании комиссии президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите подчеркнул, что Латвия все больше отстает от соседних стран, равно как и экспортные возможности Латвии ниже. По его словам, даже развитые предприятия в Латвии не в состоянии финансировать скачкообразную экспансию, а в группе малых и средних предприятий ситуация еще хуже - предприятия не в состоянии выбраться из ямы для выхода на экспортные рынки.

"Необходимо понять, что мешает банкам выдавать кредиты и брать на себя более серьезные риски.