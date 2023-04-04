Молоко, говядина, картошка: в 2022 году сельхозпродукция в Латвии подорожала на 34%

По данным Центрального статистического управления, в прошлом году общий индекс цен на сельскохозяйственную продукцию в Латвии вырос на 33,9% по сравнению с 2021 годом.
В том числе индекс цен на продукцию животноводства вырос на 41,7% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, а индекс цен на продукцию растениеводства вырос на 29,3%.
На уровень цен продукции растениеводства в 2022 году в основном повлиял рост индекса цен на зерно на 37,1%, в том числе на рожь - на 56,2%, ячмень - на 44,2%, овес - на 65%, пшеницу - на 34,9% и на картофель - на 32,7%.
С другой стороны, на уровень цен продукции животноводства повлиял рост индекса цен на сырое молоко на 48,7%, на яичную продукцию на 48%, на мясо на 30,1%.
В 2022 году наибольший рост цен среди продукции растениеводства отмечен на зерно, картофель и бобовые.
Средняя закупочная цена на зерновые в прошлом году выросла на 41,3% - с 196,84 евро за тонну в 2021 году до 278,1 евро в 2022 году. Наибольший рост цен был на рожь и ячмень - на 57,2% и 42,6% соответственно. Цена на пшеницу, составлявшую 85% от общего объема закупки зерна в 2022 году, выросла на 78,44 евро или 38,8%, достигнув 280,45 евро за тонну.
Статистическое управление констатирует значительный рост цен на картофель и бобовые - на 44,1% и 36,3% соответственно. Средняя закупочная цена картофеля выросла на 67,35 евро за тонну, а бобовых - на 91,43 евро по сравнению с 2021 годом.
Средняя закупочная цена на рапс увеличилась с 477,62 евро за тонну в 2021 году до 565,63 евро в 2022 году, или на 18,4%.
По сравнению с прошлым годом выросли цены на все виды овощей: морковь подорожала на 26,7%, лук - на 19,1%, капусту - на 14%, помидоры - на 11,5%, а также огурцы - на 7,6%. На удорожание овощей повлиял объем выращенной продукции, себестоимость продукции, качество, а также объем реализованной продукции.
В животноводстве наибольший рост цен наблюдался на коровье сырое молоко - на 48,2%. Его цена выросла с 318,01 евро за тонну в 2021 году до 471,18 евро в 2022 году.
В 2022 году также произошло существенное повышение цен на говядину - на 874,6 евро за тонну, или 40,7%, при этом средняя закупочная цена на свинину увеличилась на 414,22 евро за тонну, или 31,8%.
По сравнению с предыдущим годом средняя закупочная цена яиц увеличилась на 42,2% - с 7,18 евро за 100 яиц в 2021 году до 10,21 евро в 2022 году.
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