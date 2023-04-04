Молоко, говядина, картошка: в 2022 году сельхозпродукция в Латвии подорожала на 34%

В том числе индекс цен на продукцию животноводства вырос на 41,7% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, а индекс цен на продукцию растениеводства вырос на 29,3%.

На уровень цен продукции растениеводства в 2022 году в основном повлиял рост индекса цен на зерно на 37,1%, в том числе на рожь - на 56,2%, ячмень - на 44,2%, овес - на 65%, пшеницу - на 34,9% и на картофель - на 32,7%.

С другой стороны, на уровень цен продукции животноводства повлиял рост индекса цен на сырое молоко на 48,7%, на яичную продукцию на 48%, на мясо на 30,1%.

В 2022 году наибольший рост цен среди продукции растениеводства отмечен на зерно, картофель и бобовые.

Средняя закупочная цена на зерновые в прошлом году выросла на 41,3% - с 196,84 евро за тонну в 2021 году до 278,1 евро в 2022 году. Наибольший рост цен был на рожь и ячмень - на 57,2% и 42,6% соответственно. Цена на пшеницу, составлявшую 85% от общего объема закупки зерна в 2022 году, выросла на 78,44 евро или 38,8%, достигнув 280,45 евро за тонну.