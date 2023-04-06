С мая большинство клиентов Elektrum будут платить за электроэнергию на 15% меньше

Он пояснил, что по условиям договоров с клиентами Elektrum цена регулярно пересматривается, и новая цена предлагается исходя из текущей рыночной ситуации.

"На данный момент пересмотр договорных цен касается около 300 000 наших клиентов, для которых с учетом положительных тенденций на рынке цена на электроэнергию снизилась", - сказал Муциниекс, добавив, что

на снижение рыночных цен повлияло как общее снижение цен на энергоносители, так и благоприятные погодные условия.

По словам Муциниекса, для большинства этих клиентов снижение составит 15%, но для некоторых клиентов оно может быть и другим с учетом продукта и времени заключения договора.

Latvenergo занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии, а также торговлей природным газом и оказанием услуг по распределению электроэнергии. Latvenergo принадлежит государству, а облигации компании числятся в списке долговых ценных бумаг фондовой биржи Nasdaq Riga.