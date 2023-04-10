ГЛАВНОЕ ЗА 10 АПРЕЛЯ ⟩ Русская музыка в центре Риги, Латвия без туристов из РФ и жалоба на Rīgas satiksme

Киев изменил некоторые военные планы из-за предполагаемой утечки засекреченных военных документов США, рассказал CNN источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет "Медуза".

Главы сразу нескольких российских регионов отменили ежегодные торжества, связанные с годовщиной окончания войны СССР и нацистской Германии. Власти признают, что не могут гарантировать безопасность участников и зрителей военных парадов, ставших при Путине ежегодными.

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Вы знали, что Рижская телебашня выше Эйфелевой? На целых 68 метров. Это самая высокая башня в Европейском союзе. Но вместо того, чтобы привлекать толпы туристов эпическими видами на городской пейзаж и стильными ресторанами, туда лишь иногда приезжают студенты со скучной экскурсией.

Шеф-повар Джейми Оливер с женой обновили свои брачные клятвы на Мальдивах, отметив свадьбу со своей семьей во второй раз. Шеф-повар поделился кадрами с церемонии в Facebook.

Проживающий в Южной Похьянмаа (Финляндия) Туомас удивлен из-за ситуации, которая с ним произошла. Авиакомпания продала ему несуществующую услугу, пишет Limon.ee.

В воскресенье, 9 апреля, в ночном клубе First выступила российская панк-группа "Порнофильмы".

В Эстонии давно нет высшего образования на русском языке. Исключением были те специальности, где этот язык и эта культура изучались. Можно ли на фоне агрессии России против Украины ожидать исчезновения в Эстонии последних следов русистики? Сохраняется ли в 2023 году набор на специальности, связанные с русским языком? Незадолго до старта приемной кампании Rus.Postimees отправился в Таллиннский университет.