Заканчиваются длинные выходные. Надеемся, что все успели отдохнуть и хорошо провести время. А между тем, RUS TVNET собрал все самое важное, что произошло за понедельник, 10 апреля.
ГЛАВНОЕ ЗА 10 АПРЕЛЯ ⟩ Русская музыка в центре Риги, Латвия без туристов из РФ и жалоба на Rīgas satiksme
Новости Латвии
Рижская муниципальная полиция (RPP) обратила внимание на несколько случаев, когда во время пасхальных праздников в центре Риги несколько человек включали музыку на русском языке с помощью звукоусиливающих устройств.
В настоящее время в сегменте входящего туризма наблюдается кризис, сказал в интервью агентству LETA председатель правления туроператора Tez Tour Константин Пальгов.
Дайга, проживающая в Вецмилгрависе, выразила недоумение, почему Rīgas satiksme не меняет существующие маршруты столицы. Дайга считает, что Вецмилгравис "брошен и запущен", сообщает передача Bez tabu.
За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погиб один человек, еще девять пострадали, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За рубежом:
По словам старшего научного сотрудника Королевского колледжа Лондона, ВС РФ продвигаются в Бахмуте, но "очень, очень медленно". Перелом в войне произойдет в другом месте, считает Майк Мартин.
Российские солдаты в Бахмуте начали применять тактику "выжженной земли", которую применяли в Сирии, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, пишет "Украинская правда".
Четыре человека погибли и несколько получили ранения в результате схода лавины во французских Альпах в воскресенье, 9 апреля, пишет AFP.
Киев изменил некоторые военные планы из-за предполагаемой утечки засекреченных военных документов США, рассказал CNN источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет "Медуза".
Главы сразу нескольких российских регионов отменили ежегодные торжества, связанные с годовщиной окончания войны СССР и нацистской Германии. Власти признают, что не могут гарантировать безопасность участников и зрителей военных парадов, ставших при Путине ежегодными.
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Вы знали, что Рижская телебашня выше Эйфелевой? На целых 68 метров. Это самая высокая башня в Европейском союзе. Но вместо того, чтобы привлекать толпы туристов эпическими видами на городской пейзаж и стильными ресторанами, туда лишь иногда приезжают студенты со скучной экскурсией.
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В Эстонии давно нет высшего образования на русском языке. Исключением были те специальности, где этот язык и эта культура изучались. Можно ли на фоне агрессии России против Украины ожидать исчезновения в Эстонии последних следов русистики? Сохраняется ли в 2023 году набор на специальности, связанные с русским языком? Незадолго до старта приемной кампании Rus.Postimees отправился в Таллиннский университет.
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