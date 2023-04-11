Уровень кредитования бизнеса в Латвии вдвое ниже, чем в Литве и Эстонии. Почему это важно?

Высокие процентные ставки делают Латвию еще менее привлекательной.

Если выдача кредитов и далее будет столь придирчиво регулироваться, об экономическом прорыве можно забыть, предупреждают предприниматели.

Крупнейшими секторами, которые кредитуются, являются недвижимость, торговля, производство, сельское хозяйство и транспорт. Качество кредитов, то есть отдача, с годами улучшается по всем направлениям, кроме гостиничного бизнеса, занимающего небольшое место в кредитном портфеле.

Возможности заимствования также улучшаются, так как показатели капитализации компаний выросли. Что касается кредитования домашних хозяйств, то оно с годами имеет тенденцию к снижению, чуть большую активность можно было наблюдать только в прошлом и в этом году. В этом отношении в ЕС мы находимся в самом низу вместе с Румынией.

Процентные ставки разные - самые высокие они по потребительским кредитам, далее следуют кредиты, выдаваемые предпринимателям и домашним хозяйствам. Сейчас они такие, как в Литве и Эстонии, а пару лет назад были выше, отмечает Латвийская конфедерация работодателей (LDDK).

"Мы бедны, капитал слаб, и мы все больше отстаем от наших соседей в экономическом отношении. Чтобы их догнать в ближайшее десятилетие, нам нужно расти на 8-9% в год. Если мы хотим это сделать, нам нужно ставить перед собой амбициозные цели и реализовывать их. Нужна возможность заимствовать средства, если собственных средств для этого недостаточно", - так обрисовал экономическую ситуацию президент LDDK Андрис Бите на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству.

По его словам, производственный и экспортоспособный бизнес кредитуется слабо, что препятствует покупке предприятий из других европейских стран и перемещению их в Латвию. В группе малого и среднего бизнеса ситуация еще хуже.