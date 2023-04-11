Инфографика ⟩ МВФ снизил прогноз роста ВВП Латвии

В последнем обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) МВФ прогнозирует, что экономика Латвии вырастет на 0,4% в этом году и на 2,9% в следующем.

В октябре прошлого года МВФ прогнозировал для Латвии рост ВВП в этом году на 1,6%.

Инфляция в Латвии, согласно последним прогнозам, составит в этом году 9,7%, а в следующем - 3,5%, уровень безработицы - 7% в этом году и 6,8% в следующем, а дефицит счета текущих операций - 3,1% от ВВП в этом году и 2,2% в следующем.

В Литве прогнозируется падение ВВП на 0,3% в этом году и рост на 2,7% в следующем. Инфляция в Литве ожидается на уровне 10,5% в этом году и 5,8% в следующем, а дефицит счета текущих операций - 3% от ВВП в этом году и 2% в следующем. Уровень безработицы в Литве составит 7% в этом году и 6,5% в следующем.

Для Эстонии МВФ прогнозирует спад экономики на 1,2% в этом году и рост на 3,2% в следующем году. Инфляция составит 9,7% в этом году и 4,1% в следующем, а дефицит текущего счета прогнозируется на уровне 1,2% от ВВП в этом году и 0,9% в следующем. Безработица в Эстонии, по оценкам МВФ, составит 6,1% в этом году и 5,7% в следующем.

Для еврозоны в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 0,8% в этом году и 1,4% в следующем.

Инфляция в еврозоне составит в этом году 5,3%, в следующем - 2,9%. Прогнозируется, что счет текущих операций будет с профицитом в размере 0,6% от ВВП в этом году и 0,9% - в следующем. Уровень безработицы в еврозоне ожидается на уровне 6,8% и в этом, и в следующем году.

Рост мировой экономики, согласно прогнозам МВФ, составит в этом году 2,8%, а в следующем - 3%.