Инфографика ⟩ В Латвии продолжает снижаться уровень безработицы

В конце марта в NVA было зарегистрировано 53 837 безработных, что на 1870 меньше, чем в конце февраля (55 707 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в марте был в Рижском регионе - 4,5% экономически активного населения (-0,1 проц. пункта), самый высокий уровень, как и месяцем ранее, сохраняется в Латгале - 12,7% (-0,3 проц. пункта).

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 6,6% (-0,3 проц. пункта), в Земгале - 6% (-0,3 проц. пункта), в Видземе - 6,3% (-0,4 проц. пункта).

Уровень зарегистрированной безработицы в Риге снизился на 0,1 проц. пункта до 4,4% экономически активного населения.

В прошлом году безработица в Латвии составила 6,1% экономически активного населения.