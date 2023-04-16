Передача: "Газпром" получает дивиденды от Latvjas gāze. Может получить и деньги от продажи Gaso

Летом прошлого года Сейм внес поправки в закон о национальной безопасности, которыми запретил российским и белорусским компаниям приобретать важные для национальной безопасности Латвии предприятия. Кроме того, граждане России потеряли право голоса в предприятиях, при посредничестве которых у них есть влияние на важные для национальной безопасности компании, например, Gaso. Это означает, что с июня прошлого года люди "Газпрома" и Itera влиять на деятельность Latvijas gāze или Gaso не могли. Отдельные политики тогда раскритиковали Латвию за слишком мягкий подход.

В совете Latvijas gāze 11 членов. 6 человек - лояльны "Газпрому" и Itera. Это позволяет представителям интересов России контролировать правление и его избрание. До сих пор эти же люди от имени акционеров контролировали и Gaso.

С момента, когда стратегическая продажа Gaso состоялась, у Latvijas gāze больше нет обязательств в связи с ограничениями закона о национальной безопасности об участии российских и белорусских граждан. Люди "Газпрома" снова могут принимать участие в собраниях акционеров и принимать решения о торговле газом в Латвии.

Как в пятницу сообщило Latvijas gāze, оно получит 120 миллионов евро и проценты за время до завершения сделки. Планируется, что продажа завершится до конца этого года. Ответственное Министерства экономики считает, что "Газпром" за эту сделку денег получать не должен.