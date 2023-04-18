Правительство рассмотрит доклад о повышении зарплат педагогам

Кроме того, для согласования минимальных требований по балансировке нагрузки в сотрудничестве с социальными партнерами планируется разработать методические рекомендации по балансировке нагрузки для всех групп педагогов, включая вспомогательный персонал.

К 31 октября министерство планирует провести оценку всех преподавательских должностей, кроме академического персонала, включая административные должности для определения градации окладов.

Для обеспечения необходимого финансирования с сентября по декабрь без учета академического персонала необходимы 9 039 833 евро, в 2024 году - 83 461 535 евро, а с 2025 года - 138 455 012 евро ежегодно.

Дополнительное финансирование, необходимое для повышения минимальной ставки заработной платы академического персонала, составляет 2 821 222 евро в этом году, 16 870 574 евро в 2024 году и 18 415 333 евро ежегодно с 2025 года.

Как сообщалось, в пятницу, 21 апреля, на внеочередном заседании правительства планируется утвердить правила Кабинета министров о порядке повышения заработной платы педагогов, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.