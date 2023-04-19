Рижская дума выплатит 4500 евро родителям тройни

Для этого Департамент благосостояния запросил 5844 евро из бюджета. После уплаты налогов родителям тройняшек перечислят 4500 евро.

Окончательное решение о выделении средств примет комитет по финансовым и административным делам, который планирует рассмотреть этот вопрос 20 апреля.

Как сообщили в Рижской думе, с 2009 года это единовременное пособие выплачивалось семьям тройняшек из Риги 19 раз.

Уже сообщалось, что 6 марта в Рижском роддоме приняли вторую в этом году тройню - двух мальчиков и девочку. Тройняшкам дали имена Филипп, Леон и Алиса. Родители тройняшек - Гуна и Дмитрий из Риги, у которых пять лет назад родился первый сын Томас.

Правительство также приняло решение о выплате единовременного пособия в размере 15 000 евро родителям тройняшек.

Единовременное социальное пособие предназначено семье, в которой родилась тройня, в целях материального обеспечения, учитывая, что одновременное рождение и уход за тремя детьми требует значительно больше дополнительных средств.

В 2013 году единовременное социальное пособие было выплачено одной семье, в 2014 году - пяти семьям, в 2015 году - трем семьям, в 2016 году - двум семьям, в 2017 году - двум семьям, в 2018 году - четырем семьям, в 2019 году - одной семье, в 2020 году - одной семье, в 2021 году - одной семье.

Галерея: Андра Левита посетила семью тройняшек в роддоме