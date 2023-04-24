Экономист: приход Lidl в Латвию улучшил конкуренцию в розничной торговле

Отвечая на вопрос о нынешней конкуренции на рынке розничной торговли в Латвии, Страутиньш напомнил о разнице в ценах на продукты питания с Литвой. Например, в 2021 году уровень цен на продукты питания в Латвии составлял 97,6% от среднего по ЕС, а в Литве - 88,7%.

По словам Стаутиньша, это не связано ни с расходами на заработную плату, которые очень похожи, ни с налогами - в Латвии действует сниженная ставка НДС для фрукты и овощи, а в Литве ее нет.

"Вполне возможно, что причиной была относительно слабая конкуренция. Если в Латвии было две сильные сети национального масштаба, то в Литве их четыре или пять - кроме Rimi и Maxima, Lidl, Iki и Norfa", - перечислил экономист, добавив, что за последний год по мере усиления конкуренции цены на продукты питания в Латвии приблизились к литовским.