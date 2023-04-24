Экономист: приход Lidl в Латвию улучшил конкуренцию в розничной торговле

Приход Lidl в Латвию улучшил конкурентную ситуацию в розничной торговле, сказал агентству LETA экономист Luminor Петерис Страутиньш.
Отвечая на вопрос о нынешней конкуренции на рынке розничной торговли в Латвии, Страутиньш напомнил о разнице в ценах на продукты питания с Литвой. Например, в 2021 году уровень цен на продукты питания в Латвии составлял 97,6% от среднего по ЕС, а в Литве - 88,7%.
По словам Стаутиньша, это не связано ни с расходами на заработную плату, которые очень похожи, ни с налогами - в Латвии действует сниженная ставка НДС для фрукты и овощи, а в Литве ее нет.
"Вполне возможно, что причиной была относительно слабая конкуренция. Если в Латвии было две сильные сети национального масштаба, то в Литве их четыре или пять - кроме Rimi и Maxima, Lidl, Iki и Norfa", - перечислил экономист, добавив, что за последний год по мере усиления конкуренции цены на продукты питания в Латвии приблизились к литовским.
В то же время Страутиньш заявил, что уровень цен на продукты питания в странах Балтии рос намного быстрее, чем в Европе, но причины этого в основном не в торговле - рост цен на энергоносители в странах Балтии был более быстрым, а относительно небольшие масштабы производства означают, что удорожание энергоносителей пропорционально больше влияет на затраты.
"Я думаю, что ситуация улучшается, приход Lidl, безусловно, усиливает конкуренцию", - сказал Страутиньш, добавив, что слышал в беседах с предыдущими лидерами рынка, что приход Lidl оказал значительное влияние на их деятельность.
В то же время Страутиньш напомнил, что приход в Латвию Lidl - не единственное изменение в секторе розничной торговли. Быстро укрепляется компания с местным капиталом Madara 89, крупнейший участник сети магазинов Top, а также в Латвию входит бренд SPAR.
Как заявил в более раннем интервью агентству LETA руководитель Lidl Latvija Мацей Урбаньский, доля рынка Lidl в Латвии достигла около 10% за последний год, и компания планирует дальнейшее развитие сети.
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